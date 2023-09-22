تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

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أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 700 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 3 تشرين أول المقبل، بنسبة تتراوح بين (50-5) بالمئة.وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم الجمعة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.وبحسب إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).وأشار القضاه إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.