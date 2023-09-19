تداول الإشاعات.. "هزة أرضية" في مواقع التواصل الاجتماعي

د. أشرف الراعي

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في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل التقنية والإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تتزايد المعاناة من الانتشار الواسع للإشاعات «الأخبار الكاذبة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر حاول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ضبطه، لكن الأمر أحيانا قد يتعدى نشر إشاعات أو أخبار تتعلق بشخصيات محددة، أو أحداث جارية في المملكة؛ فمثلا انتشرت في الأيام القليلة الماضية إشاعات عن حدوث «هزة أرضية في المملكة» عقب الهزة الأرضية التي وقعت في المغرب، وهو أمر نفته الأجهزة الرسمية.إن بث الإشاعات يعد من الخطورة بمكان إلى الدرجة التي يمكن أن يؤدي فيها إلى تقويض أمن المجتمعات، ويسيء إليها وإلى عادات شعوبها وثقافاتها وتماسكها وبث الرعب والخوف في قلوب أبنائها؛ إذ يشير تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية الأميركية إلى أن 65 % من القضايا المتعلقة بأعمال الشغب العرقية في الولايات المتحدة تحدث بسبب تداول الإشاعات. واليوم تعد الإشاعة من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول والجماعات المختلفة للتأثير في الدول بصورة عامة وقدراتها وإمكانياتها، وخلق البلبلة، وزعزعة الاستقرار، في شتى المجالات، كما أصبحت أداة حربية يمكن لأي كان أن يستخدمها من أجل التأثير في الآخر وإضعافه.من هنا، وفي ظل ما نعانيه اليوم من تزايد الإشاعات خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية من محطات تلفزة وإذاعات وصحف ورقية، كانت الحاجة إلى التنظيم القانوني للإشاعات، في قانون العقوبات الأردني، وقانون الجرائم الإلكترونية، منعا لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار، في شتى المجالات، والجوانب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وبالتالي تفادي آثارها الخطيرة.إن هذا التفادي للآثار السلبية الخطيرة للإشاعة لا يكون إلا من خلال وجود عقوبات قانونية صارمة ضد تداول الإشاعات التي لم يرد في أي من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية الموقرة أو قانون العقوبات تعريف واضح ومحدد ودقيق لتعريفها وهو ما يستدعي مراجعة قانون العقوبات وليس فقط النص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما المواد من 130 – 132 منه، فيما يتعلق بالعقوبات نظراً لأن العقوبات (خصوصاً الغرامات) لا تتناسب مطلقاً مع الأفعال المجرمة في نصوص القانون، وهذا يعود إلى أن قانون العقوبات شرع – رغم تعديله عدة مرات – منذ العام 1960 وهي فترة كافية لتعديل العقوبات لتتناسب مع الأفعال المجرمة.إن تفاقم معضلة انتشار الإشاعات تتزايد في ظل وجود حسابات وهمية أو مزيفة وهنا فإن ذلك قد يصعب من عملية الإثبات استنادا إلى القاعدة البينة على من ادعى، ومن هنا جاء تأسيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام التي مهمتها تتبع هذه الجرائم ومرتكبيها والتوصل إليهم وإحالتهم إلى القضاء لتطبيق المقتضى القانوني عليهم، كما أن هناك العديد من الأشخاص ممن يبثون الإشاعات يقيمون خارج المملكة وبالتالي لا بد من مراجعات قانونية تضمن عقوبات تتلاءم مع الأفعال المجرمة، وبخلاف ذلك سنبقى نشر بـ «هزات الإشاعات» في مواقع التواصل الاجتماعي تماما كما هي «هزة إقليم الحوز في مراكش المغربية»!