تراجع التعليم.. وآليات الخروج

د. إبراهيم بدران

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أظهرت نتائج الامتحانات الدولية المعروفة باسم بيزا PEZA للعام 2023 التي شاركت فيها 81 دولة، موقعاً متأخراً للأردن، إذ كان ترتيبه 77 بعد أن كان يحتل في الأعوام الماضية موقعاً وسطيا بين الدول المتقدمة. وحصل الأردن على علامة 361، في حين حصلت الدولة الأولى في العالم، سنغافورة، على 573. وفي لقائه مع مجموعة من الإعلاميين، عزا الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، تراجع الأردن في التعليم، الى كورونا، كسبب رئيسي، ثم أضاف بعدها أسبابا أخرى، في مقدمتها غياب تأهيل المعلم، والبيئة المدرسية، وضعف الطلبة عن الاستيعاب بما يعرف “بفقر التعلم”، وهو إخفاق الطالب في سن العاشرة أو الصف الرابع في قراءة واستيعاب صفحة مكتوبة ثم التعبير عما استوعبه كتابة. حيث تعمق “فقر التعلم” لدينا ليصبح “دليل فقر التعلم” 60% بعد أن كان 52 % قبل جائحة كورونا. في حين كان المعدل العربي لفقر التعلم قبل كورونا 48 % وأصبح اليوم 52 %، أما المعدل العالمي فقد كان 57 % قبل جائحة كورونا وارتفع إلى 70 % العام 2023.كما أشار الوزير، في لقائه الإعلامي، الى أن أسبابا أخرى عديدة أدت الى تراجع التعليم، مثل ازدحام المدارس، والغرف الصفية في العديد من المدارس، وخاصة في المدن والبلدات الكبيرة، إضافة الى نظام الفترتين في التدريس والذي لجأت اليه الوزارة لمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبة، بما في ذلك أبناء وبنات اللاجئين والذين يتجاوزون 220 ألف طالب وطالبة.وهنا، لا بد من الإشارة الى النقاط الآتية: أولا: إن جائحة كورونا أثرت سلباً على جميع دول العالم من دون استثناء، إلا أن الدول النامية، وخاصة متوسطة ومتدنية الدخل، كان تأثرها كبيراً. وهذا يستدعي أن يحافظ الأردن على ترتيبه بين الدول حتى لو تغيرت الأرقام. ثانياً: إن المعلم يمثل الركن الأساسي في التعليم، وتليه الإدارة المدرسية. ودون تأهيل مهني مؤسسي للمعلم يمتد لتسعة أشهر على الأقل، لا يمكن الوصول الى التأهيل المطلوب، وهو ما نفتقده في بلدنا منذ أكثر من 30 سنة. إن التأهيل السريع للمعلم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو حتى 4 أسابيع لا يحل المشكلة ولا ينقل المعلم من مرحلة مهنية الى أخرى.ثالثاً: إن الأعداد الكبيرة من المعلمين (ما يقرب من 100 ألف معلم) تستدعي أن يكون في كل “مديرية تعليم” مركز متخصص لتأهيل المعلمين يشارك فيه تربويون خبراء من الميدان، إضافة الى أكاديميين متخصصين في التربية والتعليم. (ولدينا 42 مديرية تربية وتعليم). ومثل هذا المركز يمكن أن يكون قريبا من مبنى المديرية أو في إحدى الجامعات أو الكليات القريبة. ولكن تكون إدارته وبرامجه مستقلة ومركزة على التأهيل التربوي العملي. رابعاً: أن يكون الدبلوم التأهيلي شرطاً لقبول المعلمين الجدد والذين لا يقل عددهم عادة عن 4 آلاف معلم سنوياً لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب وفي تقاعدات واستقالات المعلمين العاملين. خامساً: يلتحق المعلمون العاملون من دون تأهيل مهني في مراكز تأهيل المعلمين خلال العطلة الصيفية، وعلى مدى سنتين أو ثلاث سنوات. كما تعمل مراكز التأهيل على إثراء معارف وخبرات المعلمين العاملين من خلال دورات متواصلة تكون شرطا لترقية المعلمين بدلا من الاكتفاء بالأقدمية. سادسا: تمكين المعلم من استعادة مكانته الاجتماعية من خلال تحسين ظروفه المعيشية بإنشاء صناديق الادخار والاستثمار والإسكانات الخاصة بالمعلمين وإعطاء خصومات في النقل و الكهرباء والشركات الكبرى و غير ذلك الكثير. سابعا: استعادة المعلم مكانته المعنوية من خلال جهود الإعلام والثقافة والشباب والمثقفين والكتاب. ثامنا: ضرورة تحسين البيئة المدرسية في جوانبها المادية والإدارية والتعليمية والنفسية والتحول نحو المدارس الخضراء المفتوحة حتى تصبح المدرسة نقطة جذب للطالب. تاسعاً: الاهتمام الجاد بالرياضة والفنون (على أنواعها) وأن ينظر إليها كجزء من العملية التربوية وليس نشاطا هامشيا. عاشرا: إن “فقر التعلم” يعود الى أسباب رئيسية أربعة؛ المعلم غير المؤهل مهنيا، والبيئة المدرسية غير الجاذبة أو الطاردة، والمناهج الضعيفة، وضعف اللغة العربية لدى الطلبة، وعدم الاهتمام باللغة باعتبارها “تحصيل حاصل” أو مجرد نحو وإعراب وغير ذلك من المداخل التبسيطية. وهذا يستدعي، وانطلاقاً من مبدأ أن اللغة هي فضاء التفكير والتحليل والعلم والتكنولوجيا والإبداع وليس مجرد تواصل بين الأشخاص، فلا بد من إعطاء اللغة العربية اهتماما خاصا ومضاعفاً بسبب انتشار العامية من جهة، والتواصل الاجتماعي والإعلامي المشوش من جهة ثانية.وحسب ما أكده وزير التربية والتعليم، فإن الفاقد التعليمي لدينا يقترب من 3 سنوات. وهذا يعني أن ثلاث سنوات من التعليم في المدارس قد ذهبت هباء وخسرها الطالب. وقد يبدو الرقم للبعض عاديا. ولكن القيمة المعرفية والاقتصادية لهذا الفاقد ضخمة وتتجاوز 1500 مليون دينار. وهي المبالغ التي تم استثمارها في التعليم، ولكنه، أي التعليم، ضاع أو غدا مفقوداً. هذا إضافة الى القيمة الاجتماعية والإنسانية الكبيرة للفاقد التعليمي. إن المشكلة المعقدة تتمثل في أن “فقر التعلم” و”الفاقد التعليمي” إذا لم يتم تعويضهما وإصلاحهما في أقرب وقت بالنسبة للطالب، فإنهما ينتقلان معه الى السنوات التالية سواء في المدرسة أو الجامعة أو حتى الوظيفة بعد التحاقه بالعمل. فيؤدي ذلك الى مزيد من الخسائر وإلى تراجع نوعية القوى البشرية التي تعمل في القطاعات المختلفة. كل ذلك يبرر أن تخصص الدولة موازنة إضافية للتعليم لا تقل عن 100 مليون دينار سنوياً يتم توظيفها في إنشاء مراكز تأهيل المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، والارتقاء في البنية التحتية والنشاطات اللامنهجية. إن امتحانات البيزا هي من أفضل الأدوات لتقييم فاعلية النظام التربوي. ومن هنا فلا بد أن تؤخذ النتائج بكل الجدية اللازمة، وأن يستقر في عقل الإدارة الرسمية أن إصلاح التعليم عملية طويلة الأمد (12 إلى 15 سنة) ومكلفة. فلا ينفع معها النفس القصير والمجانية والتسرع في النتائج. كما أن التغاضي عن الإصلاح والتغيير المطلوب هرباً من نفقات إضافية، يحمل معه خسائر مضاعفة بعشرات المرات تتمثل في ضعف المنتجات والتعليمية واختفاء التميّز الذي عرفت به الكوادر الأردنية، وغياب الإبداع الذي يمثل قطار المستقبل.