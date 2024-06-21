تراجع الموجة الحارة عن المملكة الجمعة

يتراجع اليوم الجمعة، تأثير الموجة الحارة عن المملكة وتنخفض درجات الحرارة قليلاً ، ويكون الطقس حارا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات

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وبحسب التقرير، ينحسر تأثير الموجة الحارة عن المملكة يوم غدٍ السبت، ويطرأ بأذن الله انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الأحد؛ ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية وحار نسبيًا إلى حارا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وترتفع درجات الحرارة قليلاً الاثنين؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 21, وفي مرتفعات الشراة 32 - 20, وفي مناطق البادية 40 - 24 وفي مناطق السهول 36 - 22, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.