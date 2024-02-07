الأربعاء 07 شباط 2024
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"تربية الجيزة" و"الشرق الأوسط" في لقاءً تشاوري

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جانب من اللقاء التشاوري بين تربية الجيزة والجامعة

عقدت جامعة الشرق الأوسط لقاءً تشاوريًا مع مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة  احمد عمر المساعفة، وذلك ضمن إطار و بنود المبادرة الوطنية "لمدرستي أنتمي" والشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص.

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يأتي ذلك تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، و تماشياً مع توجيهات وزير التربية والتعليم، 
وقد رحّبت رئاسة الجامعة، ممثلة بكمال فريج ومساعد شؤون الطلبة د. نادية ناصر الدين، بالوفد الزائر من مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، ممثلة بمدير التربية والتعليم أحمد المساعفة، والمدير الفني د. شروق العيطان، وحاكم الفايز.

وأعربت الجامعة عن استعدادها التام لدعم خطة تطوير المديرية، من خلال تحسين وتجميل البيئة المدرسية، وتوفير دورات أكاديمية لرفع مستوى الهيئة التدريسية، والتعاون في دعم برامج "بيتك"، بالإضافة إلى فتح أبواب الجامعة أمام الطلبة لتنفيذ الفعاليات الثقافية والاحتفال بالمناسبات الوطنية.

ومن جانبه، عبّر المساعفة عن شكره وتقديره لجامعة الشرق الأوسط على هذا الدعم الرائع، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة الفعّالة في تحقيق الأهداف المرجوة.

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