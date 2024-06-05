تربية الرصيفة: الشديفات يجتمع برؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة

ترأس مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة، الأستاذ أحمد الشديفات، اجتماع رؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة ومساعديهم/ للدورة الصيفية للعام الدراسي 2023/2024، في مدرسة الرصيفة المهنية للبنات، بحضور مديرة الشؤون الفنية الأستاذة أمل طيفور، والأستاذ محمد الرفاعي رئيس قسم الامتحانات، والأستاذ إسماعيل دوحل رئيس قسم الرقابة الداخلية.

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ورحب الشديفات بالحضور مقدراً الجهود المبذولة في مديرية التربية للواء الرصيفة على كافة المستويات، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح الامتحانات.



واستعرض خلال الاجتماع المهام والواجبات لرئيس القاعة وإجراءات اليوم الأول وآلية التعامل مع نماذج الأسئلة وتعليمات سير الامتحان، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد.



وشدد الشديفات على عدم التهاون مع أي مقصر في أداء الواجب الوطني لضمان سير الامتحانات بكل سهولة ويسر حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم مؤكداً أنه على رؤساء القاعات تهيئة الأجواء المريحة والمناسبة للطلبة تحت مظلة هذه التعليمات.



وأكد أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الرسمية للتنسيق بين الدوائر الرسمية، مبيّناً ضرورة تضافر الجهود من الجميع لإنجاح هذا الامتحان.



وعقب الاجتماع أدى رؤساء القاعات والمساعدين المكلفين القَسَم القانوني أمام مدير التربية ولجنة الامتحانات.