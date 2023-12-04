تربية النواب تحذر الحكومة من المساس بتعليمات صندوق دعم الطالب

جهاد المنسي

حذر رئيس لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني الحكومة باسم المجلس المساس بتعليمات صندوق دعم الطالب الجامعي ، واعلن رفض اللجنة القاطع لاي توجه حكومي بتعديل التعليمات المتعلقة بالصندوق.

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كلام المومني جاء في اجتماع لجنة التربية والتعليم المعقود الان في دار مجلس النواب.



وقال إن توجه الحكومة سيواجه بقوة في مجلس النواب مذكرا بتصريحات رئيس الحكومة عدم المساس بتعليمات صندوق دعم الطالب، مذكرا ان الطلاب وأهاليهم يعانون جراء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن.



وطالب النواب في اللجنة بزيادة شريحة المستفيدين من الصندوق وليس المس بالتعليمات وتقليص دور الصندوق.