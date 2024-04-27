السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيح الإبقاء على مجلس النواب حتى منتصف تموز والحكومة إلى ما بعد الانتخابات

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)

بعد أن تم تحديد موعد الانتخابات يوم الثلاثاء في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، تذهب الترجيحات بأن لا يتم حل مجلس النواب الحالي في القريب، وإنما المبادرة لحله منتصف تموز/يوليو المقبل.

اضافة اعلان

 

يأتي ذلك باعتبار أن حله في ذلك التاريخ لا يجبر الحكومة على تقديم استقالتها وإنما يؤمن لها استمرارية حتى بعد الانتخابات المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الترجيحات مفتوحة على خيارات أخرى ابرزها رحيل الحكومة والمجلس معا خلال الأيام المقبلة.


وتقول الفقرة الثانية من المادة 78 من الدستور: "يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد"، ولذلك فان صدور الامر الملكي المرتقب، وتحديد موعد الاقتراع لا يعني حل المجلس، ولأنه من المرجح الإبقاء على الحكومة حتى اجراء الانتخابات فان قرار حل المجلس يمكن ان يكون في تموز المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة اذ تقول المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هذا النص الدستوري يعني انه اذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الرابع عشر من تموز المقبل فان الحكومة وجب عليها الاستقالة اما اذا حل بعد ذلك فان استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك.


حسب التحليلات فان الإبقاء على الحكومة حتى انتهاء الانتخابات ودخول المجلس الجديد في دورة عادية من شأنه منح الوقت لأعضاء المجلس النيابي المقبل الدخول في مشاورات لاختيار اسم رئيس الحكومة الجديدة، حيث يتوقع ان يصل عدد أعضاء مجلس النواب العشرين المتحزبين اكثر من نصف المجلس أي ما يقرب من 70 عضوا من اصل 138 هم العدد الكلي للأعضاء.


عمليا فان المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات متتابعة حيث تقول المادة 4/أ من قانون الانتخاب "بعد أن يُصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الامر الملكي قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية (...).


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714220361403

تربية الجيزة تحتفل باليوبيل الفضي ويوم الكرامة والعلم

منذ3 ساعة
54384_4_1685770048

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ5 ساعة
ae9f214e-85f7-4ad3-a79e-dfb3fabc1459

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالشونة الجنوبية

منذ6 ساعة
عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)

المرصد العمّالي يطالب بتعزيز آليات الرقابة على السلامة في أماكن العمل

منذ6 ساعة
حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

الإعدام لـ "أب" قتل ابنته حرقا

منذ7 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ22 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 