الجمعة 11 آب 2023
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تزويد المزارعين في مناطق الأغوار بكميات مياه إضافية خلال موجة الحر

سلطة وادي الأردن - (أرشيفية)
سلطة وادي الأردن

قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، الجمعة، إن السلطة ستقوم بتزويد المزارعين في مناطق الأغوار الزراعية بكميات من المياه الإضافية خلال موجة الحر المتوقع أن تؤثر على الأردن بدءا من السبت.اضافة اعلان
وأوضحت محاسنة لـ قناة "المملكة"، إن المناطق المستهدفة هي "الوحدات الزراعية في مناطق الأغوار التي تمتد من الشونة الشمالية إلى دير علا والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية" التي تحتاج إلى مياه إضافية خلال هذه الفترة، وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتاحة.
ويتأثر الأردن بدءا من السبت بكتلة هوائية حارة مع توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (7-9) درجات مئوية بحسب إدارة الأرصاد الجوية التي تتوقع أن تستمر هذه الكتلة حتى الاثنين.
محاسنة أوضحت أن مصادر المياه التي يزود بها المزارعون متنوعة، حيث "تعتمد الأغوار الجنوبية على الأودية وعلى سد الموجب مع ترك سد التنور كمخزون استراتيجي في نهاية السنة".
أما الوحدات الزراعية في شمال الأردن، فتزود من مياه بحيرة طبريا وآبار المخيبة وسد الوحدة، بحسب محاسنة التي قالت إن لواء دير علا وجزءا من الوحدات الزراعية بالشونة الشمالية ولواء الشونة الجنوبية تعتمد على سدود مختلفة وبشكل رئيسي على سد الملك طلال.
وتحدثت عن إعداد سلطة وادي الأردن لخطة ما قبل الصيف تسمى "خطة الصيف" تتضمن "ترك مخزون استراتيجي للعام المقبل لأننا لا نعرف كيف سيكون الموسم المطري" وللحالات الطارئة مثل موجات الحر.
وتحدد الخطة كميات المياه التي ستستخدم لعدة أغراض سواء للزراعة وللشرب أو الصناعة، وفق محاسنة.
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