تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي"دوار الشميساني" غدا

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أعلنت أمانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي ( دوار الشميساني ) .وحسب مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي يأتي هذا الإجراء المروري لتنظيم حركة سير دخول المركبات للدوار وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار .وأضاف أن الإشارة الضوئية ستعمل بثلاث اطوار ، وان جميع الحركات الموجودة حالياً على الدوار ستبقى كما هي بعد ربطها بالاشارة الضوئية باستثناء حركة السير للقادمين من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) ومن شارع خير الدين التونسي حيث سيتم توجيه السير عبر جسر الشميساني للوصول الى ميدان الامير غازي بن محمد ( الدوار الرابع ) او ميدان الملك طلال ( الدوار الثالث ) او استخدام نفق الشميساني للقادم من دوار الداخلية ونفق الاقتصاد للوصول الى ميدان الملك طلال ( الدوار الثالث ) .واكد الحنيطي تزويد التقاطع وجميع الطرق والمحاور المحيطة بوسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية مع تواجد كوادر أمانة عمان وإدارة السير بالموقع لمتابعة أعمال التشغيل