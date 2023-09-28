الخميس 28 أيلول 2023
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تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي"دوار الشميساني" غدا

تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي"دوار الشميساني" غدا
تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي"دوار الشميساني" غدا
أعلنت أمانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي ( دوار الشميساني ) . اضافة اعلان

وحسب مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي يأتي هذا الإجراء المروري لتنظيم حركة سير دخول المركبات للدوار وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار . 

وأضاف أن الإشارة الضوئية ستعمل بثلاث اطوار ، وان جميع الحركات الموجودة حالياً على الدوار ستبقى كما هي بعد ربطها بالاشارة الضوئية باستثناء حركة السير للقادمين من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) ومن شارع خير الدين التونسي حيث سيتم توجيه السير عبر جسر الشميساني للوصول الى ميدان الامير غازي بن محمد ( الدوار الرابع ) او ميدان الملك طلال ( الدوار الثالث ) او استخدام نفق الشميساني للقادم من دوار  الداخلية ونفق الاقتصاد للوصول الى ميدان الملك طلال ( الدوار الثالث ) . 

واكد الحنيطي تزويد التقاطع وجميع الطرق والمحاور المحيطة بوسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية مع تواجد كوادر أمانة عمان وإدارة السير بالموقع لمتابعة أعمال التشغيل
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