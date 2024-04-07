تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع عمان-الزرقاء قبل نهاية الشهر الحالي

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وتم خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات تقديم عرض يتضمن إنجازات أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بحزمه الأربعة بالإضافة إلى أعمال التأثيث والتشطيبات لمحطات الركاب.أبو السمن أكد إهتمام الحكومة بتشغيل المشروع في أقرب فرصة ممكنة لأهميته من ناحية اقتصادية واجتماعية ودوره في تطوير منظومة النقل العام، إضافة الى أثره بتخفيف الإزدحامات المرورية في العاصمة عمان، لافتا الى أنه سيتم اجراء تشغيل تجريبي للمشروع قبل نهاية الشهر الحالي.واستعرض أبو السمن مراحل العمل في المشروع الذي واصلت كوادر الوزارة الليل بالنهار لضمان انهاء مساراته الاساسية مع نهاية العام الماضي، كما تم استكمال العمل في محطات الركاب التي باتت جاهزة اليوم لاستقبال حركة الركاب من مستخدمي المشروع عند تشغيله.أمين عمان من جهته أكد استعداد الأمانة للبدء بالتشغيل التجريبي للمشروع، لافتا الى أن الأمانة عملت على تجهيز 48 حافلة لتشغيلها على مسارات عمان-الزرقاء، مؤكدًا أهمية المشروع في توفير وسائل نقل مميزة للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد والمال عليهم.من جهتها ثمنت وزيرة النقل وسام التهتموني جهود كوادر وزارة الأشغال في إنجاز المشروع وقالت أن لا بد من تعميم فكرة الباص سريع التردد للربط بين مختلف المحافظات لحل مشكلة النقل العام في الأردن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال.وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة لغايات استكمال اجراءات التشغيل التجريبي للمشروع والتأكيد على جاهزية المشروع للافتتاح والتشغيل التجريبي خلال الموعد المحدد.يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار، من خلال أربعة عطاءات منفصلة لتنفيذ مسارات الحافلات والطريق العام، حيث تم تقسيم المشروع إلى أربعة حزم إضافة إلى حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب.