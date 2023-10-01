الأحد 01 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

"تطوير المناهج" يزود "الوطني لحقوق الإنسان" كتبا مطورة لمراجعتها

كتب مدرسية (تعبيرية)
كتب مدرسية تابعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم (تعبيرية)

أصدر المركز الوطني لتطوير المناهج بيانا بيّن من خلاله أنه في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين المركز الوطني لحقوق الإنسان، فقد قام المركز بتزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بنسخ من الكتب المدرسية المطورة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرة من المجلس الأعلى في المركز ومجلس التربية والتعليم، وتشمل كتب  "العربية لغتي" للصفوف الأول، والرابع، والسابع، والعاشر، وكتب الدراسات الاجتماعية للصفوف الأول، والرابع، والسابع، وكتب التربية الوطنية والمدنية، والتاريخ، والجغرافيا للصف العاشر، إضافة لكتب التربية الإسلامية للصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر ، وكتاب الدراسات الإسلامية للصف الثاني عشر للفرع الأدبي.اضافة اعلان


وأضاف المركز في بيانه أن المراجعة تأتي بهدف ضمان انسجام المحتوى التعليمي في الكتب المذكورة مع مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان الفردية والجماعية وواجباته، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وضمان استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم في تدريسها، وسيقوم  المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد مراجعة الكتب من قبل خبرائه التوصيات والمقترحات؛ ليصار إلى الاهتداء بها من قبل المركز الوطني لتطوير المناهج في عملية إعادة الطباعة في العام الدراسي المقبل.
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