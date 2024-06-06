 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرفوا على ساعات ومواقع احتفالات اليوبيل الفضي

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جانب من احتفالات سابقة

تقام فعاليات وأنشطة يومي الجمعة والسبت المقبلين في جميع المحافظات، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.

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وتبدأ الفعاليات والأنشطة يوم الجمعة، من الساعة الـ 04:00 مساء في جميع محافظات الأردن.


وأشار بيان حكومي إلى أنه "يمكن الاستمتاع بالنشاطات الترفيهية المجانية في متحف الدبابات في عمّان من الساعة الـ 10 صباحا".


في حين، تبدأ الفعاليات والأنشطة السبت من الساعة الـ 10:00 صباحا في جميع المحافظات، باستثناء العقبة، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة الـ 6:00 مساء.


وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية للأطفال، وعروضا ثقافية وفلكلورية، وألعابًا نارية، وبازارات لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية.


والدخول مجاني للمواقع في محافظات المملكة كافة، بحسب البيان.

 


 

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