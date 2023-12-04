الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعليق إستيراد السيلاج ومتابعة الأسواق لضمان توفره بأسعار مقبولة

عليق إستيراد السيلاج
تعليق إستيراد السيلاج

ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة إجتماعا ضم مجموعة من منتجي الذرة العلفية ومصنعي السيلاج، حيث تم مناقشة واقع زراعة الذرة العلفية والمشاكل التي يتعرضون لها، من تكدس وضعف الإستهلاك بالإضافة إلى منافسة السيلاج المستورد.

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وقد بين الوزير ان زراعة الذرة العلفية في تطور وتوسع مع تطور في صناعة السيلجة حيث  ان الإنتاج المحلي بلغ ١٠٠ إلى ١٢٠ الف طن وهو يعادل ٨٠ %  من حاجة المملكة المقدرة بمائة وخمسون الف طن، وان خطوات الوزارة قد ساهمت في خفض مستوردات المملكة إلى النصف. وشدد  الوزير على ضرورة تحسين عملية صناعة السيلاج والإهتمام بالجودة مع المضي في خطط الاكتفاءالذاتي التدريحي من هذا المنتج الذي يشكل جزء من الأمن الغذائي  ، وبين  الوزير ان الوزارة تتابع زراعة وصناعة السيلاج وانها قد  قررت تعليق إستيراد  السيلاج ومتابعة الأسواق لضمان توفره بأسعار مقبولة وجودة عالية.

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