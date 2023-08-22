تعليمات "مسؤولية المنتج الممتدة" ترتطم بالتطبيق و"البيئة" تعتزم التعديل

فرح عطيات

فيما أظهر التطبيق العملي لتعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف الحاجة لإجراء بعض التعديلات، تعتزم وزارة البيئة إدخال هذه التعديلات ليصبح التطبيق أكثر يسرا وسهولة.

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وتأتي هذه الخطوة بعد دخول التعليمات حيز التنفيذ في شهر حزيران (تموز) الماضي، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.



وأكد الخشاشنة لـ"الغد"، أن "التعديلات سترسل الى رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة بهدف إقرارها والموافقة عليها، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية".



ولا تعني عملية إجراء المراجعة أن "العمل في تطبيق بنود التعليمات توقف بل إن الوزارة ماضية في ترجمة ما ورد فيها إلى إجراءات عملية".



ومن بين الخطوات التي قامت بها الوزارة وفق قوله: "استحداث قسم في الوزارة معني بمسؤولية المنتج الممتدة، في وقت يجري فيه العمل على حصر الشركات التي تنطبق عليها تلك التعليمات".

وأضاف أن "كافة البيانات المتعلقة بالشركات ستُدرج على موقع إلكتروني سيؤسس لهذه الغاية في الفترة المقبلة".



وسيتم تطبيق تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة، والتغليف على أربع مراحل.



وتبدأ أولى هذه المراحل بتطبيق بنود التعليمات بشكل اختياري، ولجميع المنتجين والمستوردين، اعتباراً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ولغاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023.



ومن ثم سيتحول التطبيق ليصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام 2024 على المنتجين، والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينار سنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة للسوق على 1000 طن سنوياً.



وفي مطلع 2025 ستطبق هذه التعليمات إجبارياً على المستوردين والمنتجين، الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 20 مليون دينار سنوياً لجميع المواد، والبضائع الجاهزة، أو الذين يرتفع انتاجهم منها على 500 طن سنوياً.



وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيجري العمل على تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري من مطلع 2026 على المستوردين والمنتجين، الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على خمسة ملايين دينار سنوياً، لكافة أنواع المواد والبضائع الجاهزة، أو الذين يزيد إنتاجهم منها على 200 طن سنوياً.



وبموجب بنود التعليمات، ينشأ للوحدة من قبل اللجنة حساب بنكي مستقل يتم تحويل كافة المبالغ التي يتم دفعها من قبل المنتجين، والمستوردين المسجلين لديها، بالإضافة الى الايرادات الناتجة عن بيع، او إعادة استخدام، وتدوير النفايات التي تم جمعها، أو تلك المتأتية من الهبات، او التبرعات الخاصة بها.



وعن مهام مزودي خدمات إدارة النفايات، أجملتها بنود التعليمات بـ"تغطية كافة المناطق التي يتم تحديدها من قبل اللجنة التوجيهية، بإدارة النفايات المحددة بالعقود المبرمة مع الوحدة، وتقديم التقارير الفنية والمالية، التي توضح كمياتها، وأنواعها".



ويلتزم منتجو ومستوردو المواد، والبضائع الجاهزة، والمسجلون لدى الوحدة بتقديم تقارير سنوية عن نشاطاتهم للوحدة، تتضمن نوع وكمية المنتجات المصنعة، أو المستوردة، الى جانب مواد التعبئة، والتغليف المستعملة في المنتجات.

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