الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

تعليمات "مسؤولية المنتج الممتدة" ترتطم بالتطبيق و"البيئة" تعتزم التعديل

مبنى وزارة البيئة-(تصوير: أمجد الطويل)
مبنى وزارة البيئة-(تصوير: أمجد الطويل)

فيما أظهر التطبيق العملي لتعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف الحاجة لإجراء بعض التعديلات، تعتزم وزارة البيئة إدخال هذه التعديلات  ليصبح التطبيق أكثر يسرا وسهولة. 

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة بعد دخول التعليمات حيز التنفيذ في شهر حزيران (تموز) الماضي، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة. 


وأكد الخشاشنة لـ"الغد"، أن "التعديلات سترسل الى رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة بهدف إقرارها والموافقة عليها، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية".


ولا تعني عملية إجراء المراجعة أن "العمل في تطبيق بنود التعليمات توقف بل إن الوزارة ماضية في ترجمة ما ورد فيها إلى إجراءات عملية".


ومن بين الخطوات التي قامت بها الوزارة وفق قوله: "استحداث قسم في الوزارة معني بمسؤولية المنتج الممتدة، في وقت يجري فيه العمل على حصر الشركات التي تنطبق عليها تلك التعليمات".
وأضاف أن "كافة البيانات المتعلقة بالشركات ستُدرج على موقع إلكتروني سيؤسس لهذه الغاية في الفترة المقبلة".


وسيتم تطبيق تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة، والتغليف على أربع مراحل.


وتبدأ أولى هذه المراحل بتطبيق بنود التعليمات بشكل اختياري، ولجميع المنتجين والمستوردين، اعتباراً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ولغاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023.


ومن ثم سيتحول التطبيق ليصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام 2024 على المنتجين، والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينار سنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة للسوق على 1000 طن سنوياً.


وفي مطلع 2025 ستطبق هذه التعليمات إجبارياً على المستوردين والمنتجين، الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 20 مليون دينار سنوياً لجميع المواد، والبضائع الجاهزة، أو الذين يرتفع انتاجهم منها على 500 طن سنوياً.


وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيجري العمل على تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري من مطلع 2026 على المستوردين والمنتجين، الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على خمسة ملايين دينار سنوياً، لكافة أنواع المواد والبضائع الجاهزة، أو الذين يزيد إنتاجهم منها على 200 طن سنوياً.


وبموجب بنود التعليمات، ينشأ للوحدة من قبل اللجنة حساب بنكي مستقل يتم تحويل كافة المبالغ التي يتم دفعها من قبل المنتجين، والمستوردين المسجلين لديها، بالإضافة الى الايرادات الناتجة عن بيع، او إعادة استخدام، وتدوير النفايات التي تم جمعها، أو تلك المتأتية من الهبات، او التبرعات الخاصة بها.


وعن مهام مزودي خدمات إدارة النفايات، أجملتها بنود التعليمات بـ"تغطية كافة المناطق التي يتم تحديدها من قبل اللجنة التوجيهية، بإدارة النفايات المحددة بالعقود المبرمة مع الوحدة، وتقديم التقارير الفنية والمالية، التي توضح كمياتها، وأنواعها".


ويلتزم منتجو ومستوردو المواد، والبضائع الجاهزة، والمسجلون لدى الوحدة بتقديم تقارير سنوية عن نشاطاتهم للوحدة، تتضمن نوع وكمية المنتجات المصنعة، أو المستوردة، الى جانب مواد التعبئة، والتغليف المستعملة في المنتجات.

 

اقرأ المزيد : 

مسودة تعليمات تحمل منتجي ومستوردي البضائع مسؤولية الآثار البيئية

الناقل الوطني

عروض "الناقل الوطني".. ما فرص "الخطة البديلة"؟ منذ19 ساعة

المرأة العاملة

عدم توافر مواصلات لائقة أحد أبرز أسباب انسحاب المرأة من سوق العمل منذ19 ساعة

أغنام ترعى في إحدى مناطق الأغوار-(ارشيفية)

تهريب إناث الأغنام يهدد الثروة الحيوانية منذ19 ساعة

حافلة لإحدى المدارس الخاصة تنقل الطلبة-(أرشيفية)

رفع الأقساط المدرسية.. أرقام مبهمة منذ19 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزارة البيئة

الأردن يقدم 11 مشروعا للتكيف مع المناخ لمؤسسات تمويلية دولية

21 آب 2023
1692545294453665700

توجه لاستحداث نظامين للبيانات المناخية ومراقبة "الوطني للتكيف"

20 آب 2023
1692204805558366100

الإعلان عن مسودة إستراتيجية التنوع الحيوي في تشرين الأول

16 آب 2023
قمة المُناخ كوب 28

"تحضيرية كوب 28" تبدأ غدا لترتيب الأولويات الوطنية

15 آب 2023
اقرأ أيضا
Amman_at_night_in_2007

ضباب وسحب منخفضة.. الأردنيون على موعد مع ليالٍ باردة

منذ1 ساعة
الرحالة الأردني القراقزة يحط في الدوحة بعد السعودية

الرحالة الأردني القراقزة يحط في الدوحة بعد السعودية

منذ4 ساعة
رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية العراقي

رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية العراقي

منذ5 ساعة
الأشغال تنتهي من مشاريع أبنية وتعبيد طرق في مواقع مختلفة

الأشغال تنتهي من مشاريع أبنية وتعبيد طرق في مواقع مختلفة

منذ5 ساعة
جانب من جلسة مجلس الأعيان أمس-(بترا)

الخصاونة: إعادة "حماية البيانات الشخصية" إلى "الأعيان" لمزيد من الدراسة

منذ19 ساعة
نفايات إلكترونية مكدسة في أحد المكبات-(أرشيفية)

هل يكون غياب الوعي سببا لبقاء الحاويات الإلكترونية فارغة؟ - فيديو

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 