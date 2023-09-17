الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

تعويضات تصل لـ5 آلاف دينار بحالة الوفاة أو العجز.. إلزام مكاتب السياحة بتأمين المشاركين برحلات المغامرات

تعبيربة
تعبيربة
ألزمت تعليمات جديدة مكاتب السياحة بتأمين المشاركين في رحلات المغامرات، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وتدخل التعليمات حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان

ونصت على أنه على المكتب السياحي الطلب من شركة التأمين إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية:

- تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية
من مكان الحادث.

- نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.

- لتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.

وفيما يلي حدود التغطية والتعويض:
 


وحددت التعليمات الشروط والاستثناءات ومن لا يحق له التمتع بهذه التغطية.

لقراءة نص التعليمات كاملة انقر هنا

مبنى وزارة الصحة - (أرشيفية)

وفد أردني يشارك المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية في مصر منذ12 ساعة

الأزمات ينفذ التمرين الوطني درب الأمان 3

الأزمات ينفذ التمرين الوطني درب الأمان 3 منذ12 ساعة

عمان

طقس معتدل حتى الأربعاء منذ14 ساعة

شاب يقوم بتوضيب الألبسة في أحد المحلات في عمان-(أرشيفية)

"السلامة والصحة المهنية" الأكثر تقصيراً في قطاع صناعة الألبسة منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

اقرأوا نص قانون حماية البيانات الشخصية

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-17 at 1.43.59 PM (1)

الأنماط التعليمية

منذ7 ساعة
إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)

إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)

منذ10 ساعة
708ef871-0d76-472e-980b-19ac86cab668

"تحولات بنية القبيلة بشرق سورية".. دراسة جديدة لمعهد السياسة والمجتمع

منذ10 ساعة
download

الحبس سنة لـ 4 محتالين انتحلوا صفة دبلوماسيين بالسفارة الإسرائيلية

منذ11 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-16 at 1.55.28 PM

إشهار شبكة العمل المدني في الأردن

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ23 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 