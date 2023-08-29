الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

تعويل على "الحزم المدفوعة" لحل معضلة التأمين الصحي الشامل

مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)
مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)

في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن مشروعا جديدا لحزم التأمين الصحي سيرى النور نهاية العام الحالي، كشفت مصادر خاصة لـ"الغد"، أن دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تجري حاليا للعمل على مشروع الحزم التأمينية مقابل مبالغ مالية من المؤمنين المفترضين.

اضافة اعلان


ورغم أن الهواري لم يكشف عن ماهية هذه الحزم وطبيعتها وتعاقداتها وكلفها، إلا أن المعلومات تشير إلى ضرورة أن تتم وفق دراسة إكتوارية تراعي المعايير العالمية وقدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم حيالها، وتحمل الدولة جزءا كبيرا من كلفها.


يأتي ذلك، فيما لا يعرف حتى الآن ما إذا كان القطاع الطبي الخاص على استعداد للموافقة على نسب التعاقدات المتوقعة في الدراسة، وما إذا كانت تصلح بديلا عن الإعفاءات الطبية، وهل ستدخل في التأمين الصحي المدني الذي سيعدل بالضرورة إذا كانت جزءا منه.


كما يأتي ذلك في ظل محاولات رفع الضغط عن القطاع الصحي الحكومي الذي لم يعد يحتمل الأعداد الكبيرة من المراجعين والمرضى، وللبحث عن وسائل ابتكارية من بينها المستشفيات الافتراضية، والخدمات الطبية عن بعد؛ لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على تحسينها.


وفي المحصلة، تحتاج هذه الحزم إلى مناقشتها مع ذوي الاختصاص، وتخصيص موازنة مالية كبيرة لها، وإلى نقاش مستفيض حولها مع أطراف العلاقة التعاقدية من شركات تأمين ومستشفيات خاصة ونواب وحكومة لإقرارها حسب الأصول، لكي تكون قيد التنفيذ إن قيّض لها النجاح.


وفي هذا السياق، كان وزير الصحة فراس الهواري، أكد في تصريحات صحفية، أن نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من القطاعين العام، والخاص، والقوات المسلحة، وصلت إلى نحو 72 % من الأردنيين، موضحا أن الوزارة أضافت العام الماضي أكثر من 65 ألف مواطن إلى تغطية التأمين الصحي.


وأشار الهواري إلى أن الوزارة شملت أيضا مشتركي التأمين الصحي من الدرجتين الثانية والثالثة ومنتفعيهم بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة المتعاقد معها، موضحا أن الوزارة أتاحت الاشتراك بالتأمين الصحي مقابل رسوم رمزية.


وقال: "نعمل على تحقيق التزام الأردن بالوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول العام 2030، وتحقيق هذا الالتزام يتم بموجب خطوات مهمة تبدأ بمشروع يحدد حزما مختلفة لمنافع التأمين الصحي وتحديد تسعيرة لهذه الحزم"، مرجحا الانتهاء من مشروع هذه الحزم نهاية العام الحالي، ولافتا إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


بيد أن هذه الفكرة ليست جديدة وفق مصادر مطلعة قالت لـ "الغد" إن هذه الأفكار طرحت في عهود وزراء صحة سابقين في مسعى لرفع معدلات شمول التأمين الصحي، ولم يكتب لها النجاح، خاصة أن إيرادات وموازنة التأمين الصحي والمبالغ المتحصلة سنويا لا تتجاوز 185 مليون دينار، فضلا عن أن مجموع الديون المتراكمة على صندوق التأمين الصحي وصلت إلى 400 مليون دينار، حيث تتم تسويات من خلال وزارة المالية مع الجهات الدائنة، وفق مصادر واسعة الاطلاع في الحكومة.


وأوضحت المصادر أن الدراسة التي ما تزال في بداياتها ستعمل عليها منظمة الصحة العالمية ومن ثم تتم مناقشتها مع وزارة الصحة ليصار إلى رفعها إلى الحكومة لدراستها ومناقشتها وتوفير التمويل اللازم لها بعد إجراء توافقات حولها مع كافة أطراف العملية التعاقدية.


ويسعى الأردن، عبر حكوماته المتلاحقة، للوصول إلى التأمين الصحي الشامل باعتباره حجر الزاوية في الأولويات الوطنية، بحلول العام 2030 من خلال توقيعه على عدد من المواثيق الدولية بهذا الخصوص.


وتوفر الحكومة تغطية صحية مجانية لأي مريض يصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة، مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة، وفقا لوزارة الصحة، إضافة الى ما تقدمه من خلال البرنامج الوطني للتطعيم، فضلا عن شبكة مراكز رعاية صحية أولية تقدم من خلالها هذه الخدمات.


كما شملت الحكومة خلال السنوات الماضية، وفقا لإحصائيات رسمية من وزارة الصحة، نحو 650 ألف طفل بالتأمين الصحي المجاني، وتأمين المواطنين فوق سن الستين ومتبرعي الدم والأعضاء، والتوسع في شبكات الحماية للفقراء من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة، فضلا عن إتاحة الاشتراك الاختياري في صندوق التأمين الصحي المدني لتصل نسبة من يتلقى التغطية الصحية إلى 72 بالمائة في عام 2018، بحسب دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة.


وينفق الأردن سنويا 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، بكافة قطاعاتها، فيما ينفق 2.5 مليار دينار سنويا، لتوفير خدمات صحية للمواطنين.

 

اقرأ المزيد : 

منصة زوم تضيف خاصية الترجمة لعدة لغات

جانب من غابات عجلون-(أرشيفية)

الأردن الأول عربيا بـ"جودة الهواء".. هل تتعزز السياحة؟ منذ14 ساعة

الشبول أثناء افتتاح اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية أمس- (بترا)

الشبول: العرب يمتلكون قوة تفاوضية كبرى لمواجهة شركات الإعلام الدولية منذ14 ساعة

الفاليت

الأمانة: رخص مهن تقديم خدمة "الفاليت" غير موقوفة منذ21 ساعة

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مبنى مستشفى الحسين في السلط-(أرشيفية)

مستشفى السلط القديم: الأول افتراضيا.. والعلاج عن بعد بمراحله النهائية

27 آب 2023
مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

"الأطباء": لا مجال للتفاوض بشأن "التأمين الصحي"

24 آب 2023
Untitled-1

"لجنة الصندوق التعاوني".. هل تنجح بمنع عودة أزمة التأمينات ؟

22 آب 2023
ذوي الإعاقة

وشاح: لا ازدواجية في التأمين الصحي "لذوي الإعاقة" حملة البطاقة التعريفية

08 آب 2023
اقرأ أيضا
النواب يوافق على إعادة قانون حماية البيانات الشخصية للأعيان

النواب يُقر "حماية البيانات الشخصية" كما عدله الأعيان

منذ 27 دقيقة
الملكة رانيا العبدالله

عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله يصادف غدا

منذ 41 دقيقة
العين الراحل جمال الشوابكة

النواب ينعون العين الشوابكة ويقرأون الفاتحة على روحه

منذ1 ساعة
Untitled-1

"بريكس".. كيف يستفيد الأردن من التكتلات الجديدة؟

منذ14 ساعة
مبنى وزارة البيئة-(أرشيفية)

دراسة المستلزمات الحكومية لمطابقتها لمعايير "الزئبق"

منذ14 ساعة
Untitled-1

دراسة توصي بمراقبة المنح وخفض فوائد القروض لتوسيع سوق العمل في إربد

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ14 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 