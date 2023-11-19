تغريم "شركة الكهرباء" 50 دينارا بسبب نفوق نعجة عشار بصعقة كهربائية

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قضت محكمة صلح جزاء فقوع، بمحافظة الكرك، مؤخرا بتغريم شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة مبلغ 50 دينارا، بعد إدانتها بجرمي التسبب بالإيذاء بالنسبة لرأعي أغنام والتسبب بهلاك حيوان نعجة "عشار" تحمل توأما من الأغنام في رحمها.وتشير تفاصيل الدعوى، كما وردت في قرار الحكم، أن المشتكي وأثناء مسيره برفقة أغنامه تعرضت إحداهن إلى صعقة كهربائية من قبل أحد الأعمدة العائدة للمشتكى عليها، وذلك نتيجة وجود أسلاك معراة وملامسة للعامود وموصلة للتيار الكهربائي ونتج عن ذلك نفوق (نعجه تحمل بداخلها توأما) وكان ذلك نتيجة إهمال المشتكى (الشركة) عليها وتقصيرها في مراقبة منشآتها الكهربائية وصيانتها وقصرت في واجب الصيانة والتحقق من السلامة العامة في الأسلاك المعراة والموصلة للتيار الكهربائي الخارجة من العامود كونها المسؤولة عن صيانتها وإزالتها، بل تركتها على حالها، ما يشكل إهمالا وتقصيرا، وهو ما يشكل أحد أشكال السلوك الجرمي (الخطأ) في جرم التسبب بهلاك حيوان وهو الإهمال، إضافة إلى توافر النتيجة الجرمية، ذلك أنه قد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الكشف على الموقع المنظم من قبل الشرطة نفوق إحدى أغنام المشتكي (نعجة) وكانت تحمل بداخلها (توأم) وهي حيوان أليف، وحيث أن هذه النتيجة الجرمية المُتمثلة بهذا الأذى الذي لحق بالحيوان، إنما سببه إهمال المشتكى عليها وتقصيرها في مراقبة منشآتها الكهربائية والتحقق من السلامة العامة، مما يعني ارتباط الإهمال بهذا الأذى هو ارتباط السبب بالمسبب، مما يعني توافر الرابطة السببية بين النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية في الواقعة السابقة، وبذلك تكون كافة عناصر الركن المادي في جنحة التسبب في هلاك حيوان أليف قد توافرت بمواجهة المشتكى عليها.