تفاصيل تشييع وعزاء رئيس الوزراء الأسبق المرحوم معروف البخيت

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إلى الشعب الأردني فقيد الوطن دولة الدكتورمعروف باشا سليمان البخيت"أبو سليمان"زوج المربية الفاضلة باسمة الخصاونة ووالد المرحوم سليمانوالدكتورة سوزان زوجة عدي غنيم والأستاذة المحامية رشا زوجة نيلز كوزن وشقيق كل من: عارف وبخيت وعاطف وعاكف وعصام وعمادوالمرحومة فوزية وفايزة وفادية ونادية ووفاءالذي لبّى نداء ربه صباح يوم أمس السبت الموافق 22/ربيع الأول/1445 هـ الموافق 7/تشرين أول/2023وسيشيع جثمان الفقيد إلى مقبرة العائلة الكائنة في ماحص بعد صلاة الظهر في مسجد ماحص القديم -إبراهيم الخليل اليوم الأحد الموافق 8/تشرين أول/2023تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل دولة الدكتور معروف البخيت الكائن في خلدالمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر ولغاية الساعة 9 مساءًرقم هاتف مقسم: 06-5413553