الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

تفاصيل قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان في الجامعات

تفاصيل ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان في الجامعات
تفاصيل ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان في الجامعات
تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس فقط مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 20-8-2023، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق تاريخ  7-9-2023  وفقاً للشروط والإجراءات التالية: اضافة اعلان
• أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65%) فما فوق.
• إحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان،  أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.
• إحضار صورة عن الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب شريطة أن يكون ساري المفعول.
• إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.
• تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.
• تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) خلال فترة تقديم الطلبات المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
مع تمنياتنا لهم بالشفاء التام والعاجل
د.ابراهيم بدران

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