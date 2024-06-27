تفاوت اراء طلبة حول امتحان اللغة العربية.. والتربية توضح

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تباينت اراء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) للفروع الاكاديمية والمهنية حول امتحان مبحث اللغة العربية (الثقافة المشتركة).



فيما اعتبر عدد من طلبة بان هناك صعوبة في نمط الاسئلة، وصفها آخرون بأنها "متوسطة مائلة للصعوبة".

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ورات الطالبة تالا محمود من الفرع العلمي ان الامتحان بشكل عام يمكن وصفه بانه فوق المتوسط، لافتة الى ان اسئلة خيارات من متعدد المتعلقة باسئلة المهارات مستواها متوسطا مائلا للصعوبة مقارنة باسئلة القواعد والعروض.



وشاطرها الراي الطالب محمد عمران الذي قال ان الاسئلة كانت صعبة لاسيما الموضوعية (الخيار من متعدد) لافتا الى انها لم تراع الفروقات الفردية بين الطلبة.



الى ذلك، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة في تصريح لـ"الغد" أن الامتحان كان متوسطا ومراعيا لمستويات وقدرات الطلبة المختلفة