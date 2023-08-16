تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد يتفق مع رؤية الإصلاح الشامل والحد المعقول من التوافقات

جهاد المنسي

مع موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، متضمنا تقسيم المملكة لـ18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة في طريق الذهاب الى انتخابات العام المقبل، اعتبر ساسة ومراقبون، ان التقسيم، يتوافق مع رؤية الاصلاح الشامل للدولة.

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ونوهوا بأن أي تقسيم، لا يمكنه إرضاء الجميع، لكنه يعبر عن الطريق الذي تسلكه الدولة، وبالتالي فإنه يحقق التوافقات، بخاصة في توزيع المقاعد ووزن الصوت الانتخابي، مع الأخذ بالاعتبار، الأبعاد الجغرافية والديموغرافية والتنموية عند أي تقسيم.



وفي هذا الصدد، قال الوزير الأسبق والعين وامين عام حزب الميثاق محمد المومني، ان حزبه "يدرك بان التوجه العام للتحديث السياسي في مئوية الدولة الثانية، يتبلور في تكبير حجم الدوائر الانتخابية، ما يعطي قوه للأحزاب لتطرح برامجها، ويكون لها حضور في الدوائر الانتخابية الكبيرة، في ظل التعدد الديموغرافي والاتساع الجغرافي، ما يرتب ان تكون برامجها قادرة على ملامسة واقع قطاعات وشرائح متنوعة في المجتمع ودوائر انتخابية كبيرة".



وأضاف المومني "كلما اتسعت الدوائر الانتخابية، استطاع الناخب رؤية نفسه ضمن الكل الاردني الكبير، وهذا جيد. من هنا، ننظر بإيجابية الى فكره توسيع الدوائر الانتخابية من حيث المبدأ".



وأشار المومني إلى امكانية إسهام توسيع الدوائر بالحد من "المال السياسي" في التدخل بالانتخابات، موضحا بان "دوره سيتراجع في ضوء توسع حجم الدوائر الانتخابية، لأن أثره سيكون قليلا وغير فعال، مقارنة بالدوائر الأصغر".



وبين أن "المال السياسي ما يزال يشكل تحديا كبيرا في المشهد الانتخابي الأردني والأحزاب ايضا، لان الاحزاب القوية ذات البرامج التي تعتمد على المصداقية، تكافح ليكون لديها دور فاعل وحاسم في المرحلة المقبلة".



عضو مجلس الأعيان وأمين عام حزب تقدم العين خالد البكار، رأى أن مخرجات التقسيمات المعلن عنها مرضية نوعا ما، موضحا ان أي تقسيم لا يمكنه إرضاء الجميع، لكن يتوجب عليه ان يحافظ على الفكرة التي جاء بها، وهي تعزيز منظومة التحديث السياسي، إذ ضمن القانون الجديد 41 مقعداً للأحزاب، ويرتفع العدد مع كل مجلس نيابي، وسمح للأحزاب بتقديم مرشحيها في القوائم المحلية، بالإضافة إلى أن اتساع الدوائر الانتخابية، عزز من فرص نجاح القوائم الحزبية.



ورأى البكار في النظام المعلن عنه، تقسيماً واضحاً مبنياً على التقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية؛ ما يسهل على الناخب والمترشح، التواصل مع الناخبين وتحديد شكل العملية الانتخابية التالية، فقد راعى بشكل كبير، المعايير الجغرافية والديموغرافية والتنموية في التقسيم، وخصوصية المناطق التي تحتاج للتنمية، والمناطق ذات المساحات الجغرافية، أو العدد السكاني الكبيرين، والقرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدوائر؛ تسهيلاً على المترشحين والأحزاب في حرية التنقل والحركة وتشكيل القوائم.



امين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) وعضوة مجلس النواب السابقة عبلة أبو عبلة، قالت إنها تطمح بان تكون الاردن كلها "دائرة انتخابية واحدة"، معتبرة بان تلك الرؤية من شأنها المساهمة بـ"تصويب دور البرلمان، وفقا للمواد المنصوص عليها في الدستور".



وحول التقسيم الجديد للدوائر، تعتقد أبو عبلة، بانه لن يحل بالكامل فكرة "المحاصصة الفئوية والجهوية التي نشأت في عهد قانون الصوت الواحد"، لافتة إلى انه بالعودة الى تعديلات قانون الانتخاب الجديدة، والتي ستجري على أساسها الانتخابات فـ"حصة القائمة الوطنية الحزبية 29 %، وباقي المقاعد ستنتخب على أساس جهوي وكوتات، لذا علينا الإسراع نحو اعتماد الاردن كله دائرة انتخابية واحدة، تنصهر فيها الاختلافات الفئوية، وتحل محلها الاختلافات السياسية والفكرية".



ووفق النظام الجديد، خصص لعمان 3 دوائر ولإربد دائرتان، وتضم العاصمة الدائرة الأولى: مناطق، القويسمة، الجويدة، أبو علندا، خريبة السوق، جاوا، اليادودة، أم قصير والمقابلين ولواء ماركا ويضم ماركا وطارق والنصر، ولواء سحاب، ويضم سحاب والجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط، اما الدائرة الثانية، فتضم: اليرموك ورأس العين وبدر والمدينة وزهران والعبدلي وبسمان، لواء ماركا، وتضم الدائرة الثالثة ألوية: الجامعة، ووادي السير، وناعور، ومناطق: شفا بدران وأبو نصير وصويلح والجبيهة وتلاع العلي وأم السماق وخلدا، ووادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام.



وزير الداخلية مازن الفراية، كشف لـ"قناة المملكة"، آلية توزيع الدوائر والبعد الذي اتبعته الحكومة في اعتماد وزن الصوت في كل دائرة انتخابية، فالتقسيمات المشار إليها تعني فقط مناطق العاصمة وإربد.



الفراية، شدد على أنه خصص لكل دائرة مقاعد، تتناسب مع عدد سكانها ومساحتها الجغرافية وتنميتها، فوزن المقعد الواحد دوائر عمان الثلاث: الأولى 93 ألفا، والثانية 98 ألفا، والثالثة عمان 69 ألفا، وخصص للأولى 6 مقاعد، والثانية 8، والثالثة 6.



وبشأن محافظة إربد، فنظام الدوائر الانتخابية، دمج كل دائرتين في واحدة، فالأولى والثانية دمجتا في واحدة؛ وأصبحت ألوية: قصبة إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة دائرة واحدة، والدائرة الثانية والرابعة، أصبحت ألوية بني عبيد، والمزار الشمالي، والكورة والطيبة، والأغوار الشمالية".



وبين أنه في العام 2020، كان أعلى وزن صوت في محافظة إربد في الدائرة الأولى 60 ألف ناخب للمقعد الواحد، والثالثة 32 ألفا، والفرق بينهما هنا 28 ألفا، اما في النظام الجديد، فوزن المقعد في الأولى (ألوية: قصبة إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة) 65 ألفا، ووزن المقعد في الثانية 45 ألفا، ليكون الفرق بينهما 15 ألفا، لذا يكون للأولى بإربد 8 مقاعد، والثانية 7، وهناك مقعد للمرأة في كل دائرة، وآخر للمسيحيين في الثانية.



ووفق المعطيات الجديدة في كل دائرة، وبحسب التقسيمات السابقة، فان عدد الناخبين في الدائرة الاولى سيصل لنحو 700 الف ناخب، والثانية 800 الف، بينما سيصل عدد الناخبين في الثالثة لنحو 500 الف.



وكان مجلس الوزراء، وفق الاسبوع الماضي، على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية تنفيذا لأحكام المادة (8) من قانون الانتخابات الجديد 2022، متضمنا تقسيم المملكة لـ18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة، ويعتبر اعلان نظام تقسيم الدوائر مرحلة أساسية في طريق الذهاب الى انتخابات 2024.



وخصص في عمان للدائرة الأولى 6 مقاعد، وللثانية 8، وللثالثة 6، أي 20 مقعدا، تتضمن 3 مقاعد للمرأة، ومقعدا للشركس والشيشان في الثالثة، ومقعدا مسيحيا في الثانية، بينما خصص في اربد للأولى 8 مقاعد، والثانية 7، أي 15 مقعدا تتضمن مقعدين للمرأة ومقعدا مسيحيا في الثانية.



وأكدت الحكومة، أن التقسيم الذي اعلنته، يرتكز على عوامل ديموغرافية وجغرافية وتنموية والتواصل الاجتماعي للمناطق، مع الحفاظ على السمة السياسية البرامجية للانتخاب.



ووفق قانون الانتخاب، سيجري التدرج في زيادة المقاعد الحزبية بمجلس النواب المقبل (العشرين) ابتداء من 30 %، مروراً بـ50 %، ووصولا إلى 65 % في الأعوام العشرة المقبلة.



وأعاد القانون رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية، كما خصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعداً، ومقعدين للشركس والشيشان في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، و7 مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كل من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومادبا وعجلون.

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