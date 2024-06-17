 
الإثنين 17 حزيران 2024
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تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 2,816 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

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تكية أم علي

باشرت تكية أم علي اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس الأحد، على 2,816 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامج تكية أم علي في محافظات العاصمة عمان والزرقاء وإربد والمفرق.

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وبدأت تكية أم علي بأداء الأضاحي  المحلية يوم أمس الأحد بعد صلاة العيد مباشرة في مسالخ أمانة عمان ، وتم البدء اليوم الإثنين 17 حزيران بأداء الأضاحي في أستراليا في المسالخ المعتمدة لديها، حيث تقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية ووفقاً  للشروط الشرعية للأضحية من حيث العمر، والوزن، والخلو من الأمراض والعيوب، حيث بلغ وزن الأضحية التي تم ذبحها خارج الأردن 35-40 كغم قائماً و17-18 كغم صافياً. ومن الجدير الذكر أن الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا  سوف يتم شحنها مجمدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها لاحقاً على الأسر المستفيدة من تكية أم علي في الأردن وعلى أهلنا في قطاع غزة.


وتبلغ كلفة الأضاحي المحلية والتي يتم أداؤها في مسالخ أمانة عمان 170 دينار وتوزع طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تبلغ تكلفة الأضاحي التي يتم أداؤها خارج الأردن 120 دينار ويشمل ثمنها الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن. 


ومن جهته عبّر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر عن امتنانه لمتبرّعي تكية أم علي قائلاً: "نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم بتكية أم علي وتوكيلها بأداء أضاحيهم، فبفضل ثقتهم بنا وسعيهم الموصول لعمل الخير تم البدء بأداء الأضاحي في أستراليا نيابةً عن المتبرعين،  كما تم أداء الأضاحي المحلية يوم أمس ويتم اليوم توزيع لحومها على 2،816 أسرة محتاجة ومستفيدة من تكية أم علي ." ، 

وتتيح تكية أم علي للمتبرّعين فرصة تتبع موعد أداء أضاحيهم خلال أيام العيد؛ عن طريق  إدخال رقم الوصل المالي عبر موقعها الإلكتروني www.tua.jo .

وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام ل 22,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية طوال العام، ويحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية من المواد الغذائية الأساسية لتكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية وتلبي احتياجات الأسرة الغذائية طوال الشهر.

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