الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تكية أم علي تسيّر ثالث القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة

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تكية أم علي تسيّر ثالث القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة
سيّرت تكية أم علي الأسبوع الماضي قافلة إغاثية ثالثة محملة بطرود غذائية طارئة إلى قطاع غزة، وبهذا تكون تكية أم علي قد أرسلت 10,000 طرد غذائي إلى الأسر في قطاع غزة ضمن حملة "لأجلكِ يا غزة"،  وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان
وقامت تكية أم علي بإرسال  3 دفعات من قوافل المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة حتى الآن، بمجموع 20 شاحنة محملة بما مجموعه 10,000 طرد غذائي طارئ. حيث احتوت القافلة الأولى من المساعدات الغذائية على 1,200 طرد غذائي أما القافلة الثانية فكانت محملة بما مجموعه 4,800 طرد غذائي طارئ بالإضافة إلى 30,240 عبوة ماء و10,566 قطعة كيك. وتتألف الدفعة الثالثة والتي تم إطلاقها بداية الأسبوع الحالي من 3,000 طرد غذائي. 

 وباشرت تكية أم علي ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة بتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة في مستودعاتها في منطقة خريبة السوق حيث تم حتى الآن تعبئة 45,000 طرد غذائي بجهود أكثر من 3,600 متطوع ليتم إرسال  المتبقي من هذه الطرود الغذائية لأهلنا في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. 


وأكد مدير عام تكية أم علي، السيد سامر بلقر، على أهمية استمرارية إرسال المساعدات الغذائية لقطاع غزة قائلاً: " تكية أم علي لم تتوانى أبداً عن تقديم الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وهذا واجبنا تجاه إخواننا في القطاع ومستمرون في جمع أكبر عدد من التبرّعات النقدية من أهل الخير والعمل بجهد لتجهيز وتعبئة المساعدات ليتم إرسالها إلى قطاع غزة، وأضاف بأنه يتم التنسيق الدائم مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للتأكد من وصول هذه المساعدات للقطاع."

وقد قامت تكية أم علي بتوفير عدد من سبل التبرّع لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني: www.tua.jo أو خدمة إي فواتيركم أو من خلال خدمة كليك   CliQ- Alias Name: TUAGAZAأو من خلال الاتصال على الرقم 06-4900900  بالإضافة إلى تواجدها على عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
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