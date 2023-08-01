الثلاثاء 01 آب 2023
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تمويل بـ7.7 مليون دولار لمشروع فاقد المياه بالأردن

تمويل بـ7.7 مليون دولار لمشروع فاقد المياه بالأردن
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مراقبة أداء التزويد المائي
رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAID توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مراقبة أداء التزويد المائي بين سلطة المياه وشركة United Enterprise Company، بقيمة 7,7 مليون دولار.اضافة اعلان
ويأتي المشروع استكمالا لتنفيذ احدى اتفاقيات مشروع الفاقد – المرحلة الثالثة  والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
ووقع الاتفاقية أمين عام  سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد والأمينة العامة لسلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة والمدراء التنفيذيين لشركات المياه مياهنا ، العقبة واليرموك.
وبين الوزير أن مشاريع خفض الفاقد المائي تأتي في اطار جهود الوزارة /سلطة المياه لتحقيق مؤشرات خفض الفاقد المائي الذي تتعد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والاخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه للوصول الى ما دون الـ 25% بحلول عام 2040 بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة.
وأضاف انه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تحسين ومراقبة خدمات المياه وتحديد كميات المياه المزودة في الشبكات المائية في كافة محافظات المملكة، كما ستساهم في احتساب الفاقد المائي وقياسه بشكل أكثر دقة بدلا من تقديره، منوها إلى أن مدة عمل المشروع خلال عامين تهدف كذلك إلى تحديث سبل إدارة المياه وتوزيعها بشكل منتظم والوصول إلى احتساب كميات المياه بشكل دقيق وذلك من خلال استبدال وتحديث عدادات توزيع مياه على الصعيد الوطني ودمج بياناتها مع الأنظمة العاملة حاليا لتحسين دقة قياس نسبة الفاقد المائي ومراقبة التزويد المائي، هذا بالإضافة الى توفير أدوات لصانع القرار بناء على الاداء.
وزاد وزير المياه والري، أن الهدف للمشروع على المدى الطويل هو تحديد كميات التزويد المائي لكل محافظة إضافة إلى تحديد الاحتياجات والكميات المستقبلية مما سيسهم في رسم ودعم الاستراتيجية المائية، هذا بالإضافة الى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2040.
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