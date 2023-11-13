"تنفيذي اتحاد الجامعات العربية" ينشئ منصة عربية لدعم الجامعات في قطاع غزة

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قرر اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة الـ 55 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية إنشاء منصة عربية بمقر الاتحاد في عمان لدعم جامعات قطاع غزة والجامعات الفلسطينية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان اسرائيلي.كما قرر المجلس الذي عقد في عمان برئاسة الدكتور الهادي بالحاج رئيس جامعة المنستير والدكتور لطفي بلقاسم رئيس جامعة سوسة رئيسي المجلس التنفيذي بحضور أمين العام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبدالرحيم الحنيطي والسادة الرؤساء أعضاء المجلس إنشاء المجلس العربي للتبادل الأكاديمي في جامعة فلسطين الأهلية في مسعى لتعزيز التعاون الأكاديمي الثقافي والبحثي بين أعضاء اتحاد الجامعات العربية.وقرر المجلس وفق بيان صحفي اليوم والذي حضره 18 عضوا من رؤساء الجامعات العربية أعضاء المجلس التنفيذي بشكل وجاهي وعن بعد إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يكون مقره جامعة عجلون الوطنية بهدف نشر الثقافة التكنولوجية الرقمية الحديثة في اوساط الجامعات العربية.كما ووافق على إنشاء الجمعية العربية للعلاقات الدولية في جامعة حلوان المصرية بهدف دعم جهود الكليات والمعاهد الأعضاء في تعزيز التدويل بمؤسسات التعليم العالي من خلال تشجيع تطوير برامج مشتركة بين الجامعات الأعضاء والجامعات الدولية.وأوصى المجلس بالموافقة على انضمام خمس جامعات عربية جديدة لمظلة اتحاد الجامعات العربية هي جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا السورية وجامعة أبين اليمنية وجامعة الجفارة الليبية والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويتية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الإماراتية.وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن اتحاد الجامعات العربية يجسد العمل العربي المشترك الناجح حيث يجمع الاتحاد الجامعات العربية بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات العربية وتعزيز جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.وأضاف سلامة أن الاتحاد نجح خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الجامعات العربية من جهة والجامعات العالمية المرموقة من جهة أخرى مشيرا إلى أن الاتحاد نظم العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي عززت التواصل والتبادل بين الباحثين والأكاديميين العرب.وبين أن الاتحاد طور العديد من البرامج الأكاديمية في الجامعات العربية ورفع مستوى جودتها مؤكدا أن الاتحاد تمكن من تعزيز روح التعاون والتضامن بين الجامعات العربية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والموارد.وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على تشجيع البحث العلمي وتنمية القدرات البحثية للأكاديميين والباحثين العرب من خلال تخصيص جوائز علمية عديدة مثل جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي وهي جائزة سنوية مخصصة لأفضل انتاج علمي بقيمة 250 الف دولار ، تكريما للأعمال المتميزة ولتشجيع الجامعات على البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.كما أشار إلى الإعلان عن نتيجة التصنيف العربي للجامعات سيكون في نهاية الشهر الحالي تنفيذا للتعاون المُشترك بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لتحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربيوأكد الدكتور سلامة أن هذه الإنجازات تعد مجرد نماذج قليلة من الإنجازات التي حققها اتحاد الجامعات العربية على مدار السنوات القليلة الماضية مشددا على أن الاتحاد سيستمر في العمل على تعزيز التعاون العلمي والثقافي وتحسين جودة التعليم العالي في العالم العربي.