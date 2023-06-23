الجمعة 23 حزيران 2023
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تنفيذ مبادرة تتمحور حول فن الشارع في مدرسة ذكور ماركا بعمان

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تنفيذ مبادرة تتمحور حول فن الشارع في مدرسة ذكور ماركا بعمان.(أونروا)
قامت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي وسفارة إسبانيا في الأردن، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودائرة الشؤون الفلسطينية، والمجموعة الفنية الإسبانية بوا ميستورا، والجمعية الفنية مسرح البلد، بتنظيم فعالية ثقافية مشتركة بعنوان "لقاء الفنانين الحضريين وبوا ميستورا مداخلة جدارية في مخيم ماركا للاجئي فلسطين " في عمان.اضافة اعلان
وقد تم تنفيذ المبادرة، التي تتمحور حول فن الشارع، من قبل بوا ميستورا في مدرسة ذكور ماركا التابعة للأونروا في الفترة ما بين 9-22 حزيران 2023. وشهدت الفعالية مشاركة كل من الفنانين الأردنيين الشباب، الذين تلقوا تدريبات عملية على التدخلات الفنية في الشوارع على نطاق واسع من قبل فنانو بوا ميستورا، وطلاب مدرسة لاجئي فلسطين من مجتمع مخيم ماركا.
تم تنفيذ هذا العمل الفني في إطار برنامج (ACERCA) للتعاون الإسباني للتدريب من أجل التنمية في القطاع الثقافي. وتم إنشاء لوحة جدارية في ساحة المدرسة، وهي مستوحاة من التقاليد العريقة للتطريز الفلسطيني. من خلال دمج هذا التقليد المتوارث عن الأجداد.
تأسس برنامج التعاون الإسباني للتدريب من أجل التنمية في القطاع الثقافي (ACERCA) في عام 2005 بهدف أساسي هو تدريب المهنيين في القطاع الثقافي للمساهمة في التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، يدعم البرنامج ويعزز وينظم الندوات وورش العمل والدورات والاجتماعات وتبادل الخبراء ومنتديات النقاش، التي تهدف إلى تعزيز قدرات مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في جميع جوانب الثقافة في مختلف البلدان التي يعمل فيها.
وكبرنامج تعاون ثقافي، يتوافق برنامج ACERCA مع الخطة الرئيسة الخامسة للتعاون الإسباني ومع الوثيقة التي ألهمت تلك الخطة؛ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة . تؤكد كل هذه الأهداف على قدرة القطاع الثقافي على توليد العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، وحماية البيئة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبناء مجتمعات سلمية وشاملة. علاوة على ذلك، يتم تأطير أنشطة برنامج ACERCA ضمن إطار عمل الشراكة بين إسبانيا والبلد الشريك، وهي المملكة الأردنية الهاشمية في هذه الحالة.
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