الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توافد رؤساء الدول العربية لحضور "قمة البحرين"

قمة البحرين
قمة البحرين
المنامة- يحتضن قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "قمة البحرين" برئاسة العاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة، وبمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يرأس الوفد الأردني المشارك في القمة.اضافة اعلان


ويتناول القادة العرب خلال هذه القمة، مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في كافة المجالات.


وتأتي انعقاد القمة، ضمن متغيرات "جيوسياسية" تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة البحرين، في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل، وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية، مروراً بالملف السوري، والأزمة السودانية، وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.


ومن المتوقع إصدار إعلان عن القمة " إعلان البحرين "، والذي سيتناول كافة الموضوعات التي ستطرح على القمة.

ووصل للبحرين للمشاركة بأعمال القمة، الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الفلسطين يمحمود عباس، ورئيس رجمهورية القمر المتحدة غزالي عثمان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد يونس المنفي.


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