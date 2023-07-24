"توجيهية وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية" تناقش أول المسارات التنفيذية المشروع

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أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع وصف وتصنيف الوظائف سامح الناصر، ان مشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي لجميع وظائف جهاز الخدمة المدنية يشكل اولوية وذو اهمية كبيرة لاعتماد العديد من المشاريع والمبادرات الاخرى التي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام على مخرجات هذا المشروع الوطني الهام ، مشيرا ان الاوصاف الوظيفية التي سيعمل عليها المشروع لن تكون تقليدية وانما ستكون مبنية على الكفايات الوظيفية، وستنسجم مع التطورات الحديثة كالتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي،ومتطلبات اشغال الوظائف الحديثة ، وبما يحقق فعالية وكفاءة اداء الاجهزة الحكومية ، ووفقا للاهداف التي انشات لاجلها كل دائرة ، وجاء ذلك خلال تراسه اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع وصف وتصنيف الوظائف في ديوان الخدمة المدنية اليوم لغايات مناقشة المسار الاول لمرحلة التخطيط وماسسة المشروع ( مسار تحليل الوضع الراهن).وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدير المشروع وفريق الخبراء وممثلين عن برنامج تعزيز الحوكمة بدعم وتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ، استعراض البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبانه الالكترونية التي تم اعدادها من قبل فريق الخبراء المكلف لهذه الغاية ، بعد ان تم اعتماد الاستبانة من قبل كوادر ديوان الخدمة المدنية الفنية في المراحل التحضيرية للمشروع ،وارسالها ل97 دائرة ومؤسسة حكومية ، بالاضاقة لنتائج مقابلات الخبراء والمختصين في مجال تخطيط وادارة الموارد البشرية وممثلين من مختلف القطاعات الحكومية لغايات تحليل واقع حال وصف وتصنيف الوظائف في الدوائر والوقوف على ابرز تحديات ومعوقات تنفيذ المشروع وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لدعم واسناد المشروع، حيث بين فريق الدراسة ان اكثر من 40 مبادرة من مبادرات خارطة تحديث القطاع العام يتوقف نجاحها على وجود اوصاف وظيفية محدثة مبنية على الكفايات ، وهذا الرقم يشكل 20% من حجم المبادرات الكلي لتطوير وتحديث القطاع العام، وان انجاز هذا المشروع الوطني الهام يتطلب جهود تشاركية استثنائية من جميع الجهات ذات العلاقة .وبهذا الخصوص بين الناصر ان اللجنة التوجيهية للمشروع اطلعت خلال الاجتماع على السيناريوهات المقترحة من قبل فريق الخبراء المكلف لتنفيذ المشروع ، حيث اعتمدت اللجنة التوجيهية باجتماع اليوم الاكثر ملائمة منها وفقا لمجموعة من المعايير ، حيث سيتم البدء بعمليات التنفيذ الميداني بعد استكمال اجراءات اعتمادها بالتنسيق مع وحدة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.