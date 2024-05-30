توجيه 73 انذار و5 مخالفات لمنشآت باعت الدخان قرب المدارس في عمان

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واكدت أن فرق التفتيش ستعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في هذه الأماكن واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين حيث تم توجيه (73 انذار) و(5 مخالفات) لمنشآت تمارس مهنة بيع الدخان قرب المدارس.وبينت الامانة انه تم اجراء حملة توعوية تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في العاصمة حيث تم عقد (198) محاضرة توعوية بشكل وجاهي للمدارس والموظفين ومحاضرات الكترونية بعدد 100 محاضرة يحيث بلغ العدد الكلي للمستفيدين من هذه المحاضرات 22000 طالب وطالبة.وقالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعة في الامانة الدكتورة ميرفت مهيرات إن الحملة تأتي في إطار التزام الأمانة بتحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق القانون.وأضافت أن الأمانة تنفذ حالياً حملات توعية واسعة النطاق تستهدف كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأنشطة الميدانية، للتعريف بمخاطر التدخين وفوائد الإقلاع عنه. كما تتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى لتقديم الدعم والمساعدة لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين من خلال توفير عيادات متخصصة وخطوط ساخنة للمشورة.وأكدت ان امانة عمان تعمل باستمرار على المحافظة على نظافة المدينة مؤكدة ان أعقاب السجاير تشكل عبء كبير على عمال الوطن.