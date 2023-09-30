توصيات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023

حابس العدوان

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أكدت اللجنة المنبثقة عن مؤتمر "الحوكمة والتأمين الصحي لعام 2023" الذي عقد الأسبوع الماضي على ضرورة تطوير نظام عادل لتحديد أجور الأطباء يمنع تفرد جهة معينة.وقال أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني مقرر اللجنة "انه وبناء على جلسات المؤتمر النقاشية الأربعة والأوراق العلمية التي تم مناقشتها فان اللجنة أكدت على ضرورة تطوير نظام عادل لتحديد أجور الأطباء يمنع تفرد جهة معينة,"واكد " على ضرورة تعديل التشريعات الحالية ( نظام أجور الأطباء لسنة 1989 والصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2019) بحيث يتم تحديد هذه الأجور بالتشاور والتوافق مع الجهات المعنية من نقابة الأطباء, وزارة الصحة, جمعية المستشفيات الخاصة, الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الجمعية الوطنية لحماية المشتهلك, الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن,الإتحاد الأردني لشركات التأمين وائتلاف حماية المريض."وأضاف أن اللجنة أوصت باعتماد خارطة الطريق الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة التي أعدتها منظمة الصحة العالمي بناء على طلب وزارة الصحة وشاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة وتشكيل فريق عمل وطني لوضع برامج وآليات لتنفيذها.وأشار إلى ضرورة إيحاد مرجعية وطنية قادرة على حوكمة النظام الصحي وتحقيق التزام الدولة السياسي بتوفير التغطية الصحية الشاملة للسكان ويمكن تقوية وزارة الصحة إداريّا وفنيّا لتقوم بهذا الدور على أن تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العلاجية جهة رسمية مستقلة عن الوزارة على غرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء.ولفت أن اللجنة أوصت بتوحيد صناديق التأمين الصحي وإيجاد إدارة واحدة أو هيئة وطنية موحدة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية, إضافة الى إدخال نظام التأمين الصحي الإلزامي لكافة السكان على غرار التأمين الإلزامي للسيارات على أن تقوم الحكومة بدفع أقساط الفقراء والعاطلين عن العمل وكبار السن.وشددت اللجنة على أهمية إيجاد آلية ونظام تحويلي فعال وصارم لجعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيسي لتلقي الخدمات الصحية, على أن يكون هذا النظام ذو اتجاهين بحيث يعاد تحويل المريض إلى المركز الصحي بعد انتهاء معالجته الرئيسية في المستشفى.وأكدت على ضرورة الضبط الصارم للتوسع الأفقي في المستشفيات الحكومية شاملًا الحد من التوسع في البنية التحتية والتكنولوجية للمستوى العلاجي الثالث غير المبرر لتوجيه الأموال لدعم الرعاية الصحية الأولية.وأكدت على ضرورة تبني نموذج الشراء الاستراتيجي لدفع تكاليف المعالجة لمقدمي الخدمات الصحية بدلا من النموذج السائد حاليَّا وهو الدفع على أساس الرسوم مقابل الخدمة الذي يعتبر سببًا رئيسيًّا من أسباب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويحد من التغطية الصحية الشاملة للسكان, مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في الجهود الوطنية التي بذلت مؤخرًا لتخفيض أسعار الدواء مع ارتفاع تكاليف الدواء.واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة وضع وتنفيذ خطة وطنية لتوحيد البروتوكولات العلاجية على المستوى الوطني والرقابة على التقيد بها لضبط التكاليف ومنع الهدر وضمان جودة الرعاية الصحية.وكان عدد من الخبراء من القطاعين العام والخاص قد اكدوا خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية على مدى يومين في البحر الميت تحت عنوان ( الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023) على ضرورة معالجة التحديات التي تعيق الوصول إلى تامين صحي شامل, مشددين على أهمية التنسيق والتخطيط في إدارة الموارد والحوكمة، لتحقيق الفرص الذهبية، للوصول إلى مستوى متقدم من خدمات صحية تقدم بعدالة وجودة عالمية.وتناول المؤتمر في نقاشاته محاور الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، والتمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.واكد المؤتمرون على ضرورة توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول جميع المقيمين على أرض المملكة، وتوفير حماية صحية واجتماعية فعال تحد من الفقر، وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية وبعدالة وشفافية، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد.