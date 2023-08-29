توقيع مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كلية التربية في اليرموك بوزارة التنمية

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وقعت وزيرة الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم؛ لغايات التدريب الميداني لطلبة الجامعة بمجال العمل الاجتماعي في المديريات والمؤسسات التابعة في الوزارة.وأكَّدت بني مصطفى، خلال التوقيع، أهمية العمل الاجتماعي، والذي يحظى باهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ لتوفير أفضل خدمات الرعاية والحماية للشرائح المستهدفة، وذوي الاحتياجات الخاصة.وشددت، على أن الوزارة تسعى لتعزيز التشاركية مع الشركاء كافة، خصوصًا المؤسسات التعليمية إيمانًا بدورها في دعم الجهود التي تبذل على مختلف المجالات، في تقديم الخدمات الإجتماعية، مؤكدًة أن المذكرة ستساهم في تدريب وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة في التخصصات التي لها علاقة بالعمل الإجتماعي، لصقلهم بسوق العمل بعد التخرج.وكشفت بني مصطفى، عن التوجه لانشاء مؤسسة تعنى بتقديم خدمات اجتماعية للسيدات اللواتي يحتجن لخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، ما سيساهم في توفير فرص عمل في مجال الحماية الاجتماعية.من جهته، أكّد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أهمية المذكرة؛ لكونها تتصل بالتدريب التطبيقي الميداني لطلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية التربية بشكل خاص.ولفت مساد، إلى أهمية التعاون المشترك مع الوزارة لتنفيذ برامج ومشاريع تخدم المجتمعات المحلية، من خلال توظيف امكانيات الجامعة البحثية بإعداد الدراسات العلمية حول القضايا التي تهم المجتمع الأردني والمساهمة في إيجاد الحلول لها، بما يحقق رؤية جامعة اليرموك القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.