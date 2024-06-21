 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقيف مشتبه بهم بسفر أردنيين لأداء الحج خارج إطار البعثة الرسمية

فى-ختام-اداء-مناسك-الحج
حجاج بيت الله الحرام

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين إنه وبناء على توجيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم الاثنين الماضي لوزير الداخلية والجهات الأمنية بإجراء تحريات حول الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج خارج إطار بعثة الحج الأردنية ومسارات الحج الرسمية المعتمدة الأخرى، الأمر الذي نتج عنه مع شديد الأسف وفاة عدد من هؤلاء الحجاج -يرحمهم الله ويكرم مثواهم- وفقدان عدد آخر منهم.

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ونتيجة لتلك الجهود الكبيرة تمّ -بحمد الله- العثور على جلهم بفعل المساعي الكبيرة التي قامت بها كوادر القنصلية الأردنية العاملة في المملكة العربية السعودية وبعثة الحج الأردنية الرسمية ومركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان.


وبين المبيضين أنّ تلك الجهود والتحريات أفضت إلى نتيجة مؤداها أنّ عدداً من هؤلاء المواطنين تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب، الأمر الذي وجه بموجبه رئيس الوزراء بإحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، والتي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم تمّ توقيف بعض منهم بالفعل، وما تزال هذه التحقيقات الموسعة جارية، وسينال كل من سولت له نفسه التكسب الحرام على حساب حياة المواطنين الأبرياء وسلامتهم مستغلين العاطفة الدينية والرغبة لكل مسلم بأداء فريضة الحج، جزاءه الرادع وفقا للقانون.


وأضاف المبيضين أن الطواقم الأردنية في القنصلية العاملة في المملكة العربية السعودية تعمل ليلا ونهارا وكذلك مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، وسيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية الناظمة لهذه التحقيقات.

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