ثقافة الطفل الجديد وندوة شومان

د. محمود أبو فروة الرجبي

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مرة أخرى تتمكن شومان من وضع يدها على وجع الثقافة، وتقيم ندوة حول ثقافة الطفل، قدم فيها ما يقرب من عشرين اديبا، وباحثا أوراقا مختلفة لها علاقة بموضوع الثقافة، ومستجداتها، وكان لي شرف تقديم ورقة بعنوان ثقافة الطفل الجديدة، والتي ركزت فيها على الطفل الرقمي، وكيفية تغيره، إضافة إلى أن مدخلات تربية الطفل – والثقافة جزء منها- تغيرت في الوقت الحالي، وأصبحت المخرجات فوق ما نتوقع، سواء بالمعنى السلبي أو الإيجابي.ورغم أن هناك تعريفات متعددة لثقافة الطفل ركزت في ورقتي على أن تعريف هذه الثقافة يستند إلى واقع ثقافة الطفل، وهذا يتقصد به كل ما يؤمن به الطفل، ويعتقده، إضافة إلى نظرته للآخرين، وللأشياء، وللحياة، وطرق ممارسته لواقع لحياته وألعابه، وأساليب حصوله على الـمعرفة، والعلم، ناهيك عن طرق حصوله على التسلية، وأنماط لبسه، وأنواع طعامه.ولا بد من الإشارة هنا إلى مصادر هذه الثقافة وطرق إيصالها للأطفال، علما أن هذه المصادر تشمل البيت، العائلة الصغيرة، العائلة الممتدة – انحصر تواجدها بشكل كبير وباتت متعلقة بالجدات والأجداد في الغالب-، وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، الوسائل الرقمية الأخرى، المعتقدات الدينية، الـمدرسة، الحارة، الـمجتمع الـمحيط بالطفل، طرق التربية، الأنماط الحياتية التي تتبناها العائلة، أساليب التواصل مع الآخرين.. الخ.وتنعكس هذه المصادر على شكل ثقافة الطفل، وعلى سماتها من حيث مدى تسامحها، تقبلها للآخر، ميزان انتقائها للمعلومات، والقيم، والمعارف وغيرها.ولا يمكن في هذا السياق إهمال الهواجس، والأحلام والأهداف العامة للمجتمع، والتي تؤثر بشكل كبير على ثقافة الطفل، ونضيف إليها السمات العامة لشخصية الطفل.وقد اجتهدت وعرفت ثقافة الطفل بأنها أسلوب الحياة، العادات، التقاليد، المعتقدات، الآراء، والسلوكيات التي يقوم بها الطفل في مجتمع معين إضافة إلى سماته الشخصية الـمختلفة، ويأتي ذلك كله من خلال تربيته، وطرق حصوله على الـمعرفة، والـمعلومات، والقيم، والسمات العامة للمجتمع الذي يعيش فيه، بحيث تحدد أساليب تعامله مع نفسه، والآخرين، والأشياء، وتبني فيه أحلامه، وهواجسه، وأهدافه في الحياة.ولا بد من خلال هذا التعريف التركيز على أن الوسائل الرقمية هي أهم مصدر من مصادر ثقافة الطفل، ونقصد بها منصات التواصل الاجتماعي، الألعاب الرقمية، وتطبيقات الإنترنت التي يتعامل معها الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي يتواصل فيها مع الآخرين، أو يكتسب من خلالها معلوماته، ومعارفه، وقيمه، وسلوكياته، وغيرها.وبناء على ذلك وعندما ننظر إلى ثقافة الطفل، فإننا نلاحظ أن هناك تعددا للمصادر التي يحصل الطفل من خلالها على ثقافته، وقد أتاح الإنترنت له ذلك، بحيث وفر له خيارات غير محدودة للوصول إلى ثقافات مختلفة، بشكل تلقائي، وخلق العالم الافتراضي فرصا لا نهائية للطفل ليختار الأشخاص الذين يتوافقون مع ميوله، ورغباته ليشكلوا معه مجتمعا خاصا به.وللأسف فإن القراءة وهي الـمصدر الوازن لثقافة الطفل يواجه تحديات كبيرة، في ظل الرقمية، وهذا ما يدعونا إلى النظر في إمكانية ترسيخ هذه العادة في حياة طفلنا لنصل إلى ثقافة متوازنة، علما أن الـمجتمع ما يزال يعيش مرحلة تغيير جذرية في القيم العامة له، وانبثاق وسائل، وأساليب حياتية جديدة، وهذا انعكس على الطفل، بشكل أو بآخر، وغني عن القول إن استقرار الـمجتمع وثقافته، تؤدي إلى استقرار أي ثقافة فرعية موجودة من خلاله.وفي ظل إدمان الطفل على الألعاب الرقمية، أدى به هذا في غالب الأحيان إلى الإدمان، ومن مظاهره عدم الرغبة بالقيام بأي نشاط آخر، وهذا له انعكاسات عديدة على الدراسة – وهي واحدة من أهم مصادر الثقافة المضبوطة.وفي خلاصة اقتراحي في ورقتي التي قدمتها لندوة شومان أنه لا بد من بناء ثقافة إنسانية عند طفلنا، وأن تكون مليئة بالقيم الإيجابية مثل قيمة احترام النجاح، واعتبار الناجح مثالا ملهما في الحياة، وقيمة احترام العلم، والصدق، والاحترام بشكل عام، وضرورة بناء العقلية الناقدة، والمواطنة الصالحة، والتعامل الإيجابي مع منصات التواصل الاجتماعي.الاهتمام بثقافة الطفل يعني الاهتمام بالحاضر والـمستقبل، وبينما تعرضت ثقافة الطفل لهزة كبيرة بسبب التغيرات الرقمية في الحياة، بحيث أصبح الطفل رقميا له خصائص وسمات معينة، فإنه لا بد لنا من العمل على إعادة بناء ثقافة واعية إيجابية للطفل قادرة على مواجهة التحديات الجديدة التي يعاني منها مجتمعنا بل والمجتمعات كلها.نشكر شومان على هذه الندوة القيمة التي ركزت على مخرجات عملية، وشاركت فيها نخبة من المثقفين والأدباء الأردنيين، ونتمنى الـمزيد من مثل هذه الإنجازات الطيبة.