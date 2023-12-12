الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جائزة الملكة رانيا العبدالله تقدم محتوى التميز التربوي في الأردنية واليرموك

pro-KUG2pc9m
الفائزون

أعدّت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، محتوىً تعليميّاً أكاديميّاّ جديداً، يحاكي رسالة الجمعيّة في نشر وتعميق التّميُّز والإبداع لتصل ثقافة التّميُّز إلى كلّ المعنيّين في الميدان التّربوي، وطلبة كلّيّات العلوم التّربويّة في الجامعات الأردنيّة.

اضافة اعلان

 

وسيرى المحتوى النّور من خلال اِعتباره واحداً من برامج التّنمية المهنيّة للتّربويّين والإداريّين في وزارة التّربية والتّعليم، وإضافةً جديدةً إلى برامج التّطوير المهنيّ لكافّة الرّتب لغايات الارتقاء الوظيفيّ؛ مما سيتماشى و الخطّــة الاستراتيجــيّة لـوزارة التّربيـة والتّعليـم التي تسعى الوزارة، من خلالها، إلى توفيـر مـوارد بشـريّة مؤهّلـة، وبنـاء برامـج التّنميـة المهنيّـة المسـتدامة؛ لتعزيـز قـدرات المعلّميـن، وتمكينهـم مـن تحقيـق النّتاجات التّعليميّــة بكفــاءة وفعاليّــة.


وسيتمّ تضمين محتوى التّميُّز التّربويّ  كمحتوى ضمن بعض مساقات كلّيّة العلوم التّربويّة في كل من الجامعة الأردنية و جامعة اليرموك؛ ليتتلمذ الطّلبة "معلّمو المستقبل"على التّميُّز التّربويّ؛ لانتهاج نهج التّميُّز وهم على مقاعد الدّراسة، و ليكون التّميُّز نهجهم في الحياة العمليّة، حيث تبنّت كلّيّة العلوم التّربويّة في الجامعة الأردنيّة المحتوى؛ ليكون أحد الموضوعات في مساق "النّظام التّربويّ في الأردنّ وفلسفة التّعليم" لطلبة الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين؛ بما يخدم رؤية الكلّيّة في إعداد جيل قادر على تحمّل مسؤوليّاته، والتّكيّف لمواجهة التّحدّيات المستقبليّة.


أمّا عن كلية العلوم التّربويّة في جامعة اليرموك، فقد أُدرِج محتوى التّميُّز التّربويّ ليكون أحد الموضوعات ضمن مساقات الكلّيّة وهي: موضوعات خاصّة في الإدارة التّربويّة، نماذج وأنماط مدرسيّة حديثة، التّعليم في الأردنّ والتّدريب الميدانيّ؛ و ذلك ليحقّق رسالة الجامعة في المقام الأوّل والكلّيّة في تبوئهما المكانــة المرموقــة أردنيّاً وإقليميّاً وعالميّــاً، وذلك من خلال الاهتمام بكفاءة خريجيهما.


إنّ المحتوى التّربويّ سيسلّط الضّوء على التّعريف بالتّميُّز التّربويّ بشكل عامّ، وعلى جوائز التّميُّز التّربويّ بشكل خاصّ على المستويين المحلّيّ والإقليميّ، ومنها "جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" ومعاييرها ومراحلها، ليساهم هذا المحتوى في رفع كفاءة المعلّمين، وطلبة كلّيّة التّربية في تعزيز مهاراتهم المختلفة في العمليّة التّعلّميّة التّعليميّة (تخطيط، تنفيذ، تقويم، تطوير)، وإثراء مهاراتهم في البحث والتوثيق العلميّ؛ للمساهمة في تحسين جودة التّعليم، ورفع مستوى الأداء التّربويّ وبناء تميز تربوي مدعوم مجتمعياً لتمكين جيل المستقبل.


وختاماً، تحرص جمعية الجائزة على تعزيز شراكاتها المجتمعية بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة العمليّة التّعليميّة التّعلميّة في الأردنّ.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
10202328201949540290953

مشعل الملحم يكتب: "حقيقة هتلر"

منذ19 ساعة
ضبط 15 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

ضبط 15 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

11 كانون الأول 2023
2023-12-05_16-00-51_408618

الملك يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

10 كانون الأول 2023
1702210124490

بدء امتحانات الشامل العملية غدا

10 كانون الأول 2023
السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

10 كانون الأول 2023
GA-z5_EXEAAuqMy-868x1157

الخصاونة يجري لقاءات ثنائية في الدوحة

10 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ17 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 