حضر جلالة الملك والأمير الحسن وولي العهد والأمير فيصل، جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل لـ كريم يزيد المفتي.



وكذلك حضر الجاهة عدد من أصحاب السمو الأمراء وأسرة المفتي. مبارك للعريسين







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ولدت سمو الأميرة عائشة بنت فيصل عام ١٩٩٧، وتعمل باحثة ومنسقة اتصال، إضافة إلى عملها في مجال الأمان الرياضي. وتحمل سموها درجة الماجستير في القانون مع الاختصاص بالتشريعات الدينية والمجتمع، ودرجة البكالوريوس في علم الجريمة.

















كريم يزيد المفتي من مواليد عام 1994، ويحمل درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة جورج تاون ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية. يعمل حاليا مديرا لتطوير الأعمال في عدد من الشركات المملوكة لعائلته في قطاع الضيافة، والفنادق.