جرار يكشف آلية نشر المحتوى التعليمي الإلكتروني المجاني لطلبة قطاع غزة

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة جو أكاديمي الهادفة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم المهندس علاء جرار عن آلية نشر المحتوى التعليمي الإلكتروني المجاني لطلبة قطاع غزة.وكانت شركة جو أكاديمي وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتوفير المحتوى التعليمي لطلاب قطاع غزة لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة بالاعتماد على المناهج الفلسطينية.وأضاف جرار أن المبادرة تهدف إلى توفير محتوى إلكتروني مسجل مجانًا للطلبة في قطاع غزة كون مهمة الشركة تتمثل في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف الطارئة لتمكين الأجيال المتعاقبة من متابعة العملية التعليمية.وأكمل أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان أسرة جو أكاديمي بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات وتنسجم مع رؤية الشركة الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا، وأن توفير المحتوى لأهلنا في غزة على مدار الساعة يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية.وبين كذلك أن جو اكاديمي ستقدم المحتوى التعليمي الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو من خلال فيديوهات مسجلة على الأجهزة اللوحية عبر منصة الشركة.وختم جرار إلى أن جو أكادمي تعمل على تجهيز المحتوى التعليمي الإلكتروني في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للطلبة الغزيين تدارك العام الدراسي الحالي.وتهدف هذه المبادرة التي يطلقها الطرفان لتأمين أكثر من 200,000 طالب وطالبة بغزة بمحتوى المادة الإلكترونية التعليمية في كافة المواد مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، مما يسهل في استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة بمختلف الظروف.