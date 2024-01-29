جلسة في "السياسة والمجتمع" اليوم حول "الضفة الغربية والحرب على غزة"

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يعقد معهد السياسة والمجتمع اليوم الاثنين جلسة نقاشية مغلقة تحت عنوان "الضفة الغربية والحرب على غزة: قراءة في الواقع والآفاق المستقبلية".وتسعى الجلسة النقاشية الى قراءة الموقف الراهن في الضفة الغربية في ظل الحرب على غزة وقراءة اتجاهات الرأي العام الفلسطيني إزاء ما يحدث في الضفة وغزة، بالاضافة الى محاولة وصف مشهد القوى الفلسطينية وجدل دورها السياسي وسؤال الشرعية اليوم في الشارع الفلسطيني.ويشارك في الجلسة نخبة من الشباب الفلسطيني الناشط على الصعيد السياسي والاجتماعي، كما تضم الجلسة باحثين واكاديميين وسياسيين وشباب أردنيين.ويعقد معهد السياسة والمجتمع بشكل دوري جلسات لتقدير المواقف السياسية لفهم المسارات المتوقعة للقضايا المتعددة على الصعيد المحلي والصعيدين الاقليمي والدولي.