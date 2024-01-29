الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلسة في "السياسة والمجتمع" اليوم حول "الضفة الغربية والحرب على غزة"

dd09b1ec-5466-4691-8a1a-4db7d8d7f015
معهد السياسة والمجتمع
يعقد معهد السياسة والمجتمع اليوم الاثنين جلسة نقاشية مغلقة تحت عنوان "الضفة الغربية والحرب على غزة: قراءة في الواقع والآفاق المستقبلية".

وتسعى الجلسة النقاشية الى  قراءة الموقف الراهن في الضفة الغربية في ظل الحرب على غزة وقراءة اتجاهات الرأي العام الفلسطيني إزاء ما يحدث في الضفة وغزة، بالاضافة الى محاولة وصف مشهد القوى الفلسطينية وجدل دورها السياسي وسؤال الشرعية اليوم في الشارع الفلسطيني.اضافة اعلان

ويشارك في الجلسة نخبة من الشباب الفلسطيني الناشط على الصعيد السياسي والاجتماعي، كما تضم الجلسة باحثين واكاديميين وسياسيين وشباب أردنيين.

ويعقد معهد السياسة والمجتمع بشكل دوري جلسات لتقدير المواقف السياسية لفهم المسارات المتوقعة للقضايا المتعددة على الصعيد المحلي والصعيدين الاقليمي والدولي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1675312425

مؤسسة الضمان تنشر تقرير إصابات العمل لعام 2022

منذ 37 دقيقة
WhatsApp Image 2024-01-29 at 10.14.14 AM (1)

مروة.. لاجئة سورية في الأردن تكابد صعوبة الحياة وتكسر الأحلام

منذ1 ساعة
02c93b3e-4bbc-4e43-869d-7b0788a95b81

إليكم ما حملته 6 أيام من الأمطار على الأردن

منذ19 ساعة
على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية

على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية

منذ23 ساعة
منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة

منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة

منذ24 ساعة
1706363588995

الصفدي وبيربوك: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

27 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين

ماهر أبو طير |اليوم

انتخابات 2024

جهاد المنسي |اليوم

العدالة في الميزان!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأونروا.. ضحية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

تفخيخ العالم بالقهر

مالك العثامنة |اليوم

سياسة التفجير والقتال الأصعب في غزة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 
 