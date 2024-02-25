جلسة نيابية الأربعاء تتضمن ردود الحكومة على ١٩ سؤالا نيابيا

جهاد المنسي

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وتضمنت الجلسة رد وزير الطاقة والثروة المعدنية على سؤال النائب أيوب خميس، ورد وزير العدل جواباً على سؤال النائب نضال الحياري، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب محمد جرادات، ورد وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على سؤال النائب فايزة عضيبات.كما تضمن جدول الاعمال رد المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية جواباً على سؤال النائب محمد الظهراوي، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية جواباً على سؤال النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على سؤال النائب نصار الحيصة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير المياه والري جواباً على سؤال النايب ناجح العدوان، ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية جواباً على سؤال النائب احمد الخلايلة.كما تتضمن جلسة الاربعاء رد وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على سؤال النائب مغير الهملان، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب راشد الشوحة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب وائل رزوق، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل جواباً على سؤال النايب هايل عياش، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل جواباً على سؤال النائب رائد رباع الظهراوي، ورد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جواباً على سؤال النائب عبيد ياسين، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب بسام الفايز، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل جواباً على سؤال النائب عمر النبر، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب محمد العكور.