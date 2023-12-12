الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
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جلسة نيابية رقابية الأربعاء.. ورد حكومي على 15 سؤالا

مجلس الأمة (الغد)
مجلس الأمة (الغد)
يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة رقابية تتضمن ١٥ ردا حكوميا على اسئلة نيابية وهذه هي الجلسة الرقابية الرابعة  تواليا التي يعقدها المجلس منذ بداية الدورة العادية الأخيرة من عمره الدستوري.اضافة اعلان

وتتضمن الجلسة رد وزير الزراعة  على السؤال المقدم من النائب صفاء المومني، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب فواز الزعبي، ورد وزير الدولة لشؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب محمد المحارمة، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال المقدم من النائب  أيوب خميس، ورد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  على السؤال المقدم من النائب سليمان أبو يحيى.

كما تضمن جدول الأعمال رد وزير المياه والري على السؤال المقدم من النائب محمد الخلايلة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية على السؤال المقدم من النائب أسماء الرواحنة. ورد وزير العدل على السؤال المقدم من النائب نضال الحياري، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب محمد جرادات، ورد وزير الاشغال العامة والاسكان على السؤال المقدم من النائب فايزة عضيبات، ورد المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية على السؤال المقدم من النائب محمد الظهراوي، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية  على السؤال المقدم من  النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية على السؤال المقدم من  النائب نصار الحيصة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير المياه والري على السؤال المقدم من المهندس  ناجح العدوان.
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