جمرك جابر: ضبط عدد من المواد المعدّة للتهريب

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ضبطت كوادر مركز جمرك جابر الحدودي، عددا من المواد المعدّة للتهريب بأساليب مختلفة، توزعت بين دخان وأجهزة خلوية، وعلب جوس وسجائر إلكترونية، وألعاب نارية متنوعة خلال الأسبوع الماضي.وبينت دائرة الجمارك الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن كوادرها ضبطت 217 جهازا خلويا، وما يعادل 500 كروز دخان متعدد الأنواع، وحوالي 200 علبة جوس، وأكثر من 1300 سيجارة إلكترونية، وما يزيد على 26 ألف قطعة ألعاب نارية كانت معدّة للتهريب إلى داخل المملكة بطرق وأساليب مختلفة.يُذكر أن دائرة الجمارك تبنت ضمن استراتيجيتها في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة خططًا ممنهجة، وتعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في المواقع كافة، وتبذل كل الجهود والطاقات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المراكز الجمركية الحدودية لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها.--(بترا)