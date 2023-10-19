جمعية غرب وشمال عمان الصناعية تستنكر جرائم الحرب والعدوان الغاشم على غزة

اضافة اعلان

استنكرت جمعية غرب وشمال عمان الصناعية بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم وجرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها بحق ابناء قطاع غزة.كما دانت الجمعية في بيان صحفي اليوم بشدة قصف قوات الاحتلال للمستضعفين في قطاع غزة، واستهدافها المنشآت الحيوية والاستراتيجية من مستشفيات، ومخابز، ومساجد، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشهداء وخاصة من الأطفال والرضع والنساء.بدوره شدد رئيس الجمعية محمد الجيطان ، على ضرورة التحرك الفوري من مختلف القوى العالمية والاسلامية، لوقف سلوك الكيان الغاصب والوحشي، والذي يعبر عن طبيعة وأخلاق هذا الكيان.وأكد الجيطان، وقوف الجمعية والمستثمرين الصناعيين في عموم الأردن، خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الحثيثة في وقف التصعيد والتهجير بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصدي لأي خطط فيها اجحاف واستقواء على أهلنا في عموم فلسطين وغزة هاشم على الخصوص .واستهجن رئيس الجمعية، تقديم الكيان الاكاذيب وترويجهم بأنهم الضحية، وبأن سلوكهم الاجرامي مبرر، وكسب تأييد العديد من الدول الغربية مبينا ان العالم كشف النقاب عن وجهه الحقيقي، البعيد كل البعد عن القيم الانسانية وحقوق الانسان والنساء والأطفال.واشار الجيطان إلى أن مستثمري غرب وشمال عمان الصناعي قدموا العديد من التبرعات العينية النقدية لدعم صمود الاشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم مند اسبوعين.ودعا الجيطان أصحاب المنشآت الصناعية ورجال الأعمال في عموم المملكة الى التبرع العيني من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية أو التبرع النقدي عبر المنصات التي الاعلان عنها من قبل غرفة صناعة الأردن للصناعيين.