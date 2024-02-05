الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"جودبي" يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024

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جودبي
يشارك المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" في معرض الدفاع العالمي 2024 والذي يقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتخصص في مجال الصناعات الدفاعية، حيث يعرض المركز في الجناح الأردني العديد من المنتجات والحلول الدفاعية والأمنية وأنظمة تكنولوجيا المستقبل من خلال شركاته التابعة ووحدات أعماله.اضافة اعلان
ويعرض جودبي نظام سكاي ستورم والذي يعمل كمنظومة مضادة للطائرات المسيَّرة، ويتميز بقدرته على كشف جميع أحجام الطائرات وأعدادها، عبر المراقبة اللحظية للطائرات بدون طيار واشعاع الترددات الصادرة منها، وتتبعها وتحديد اتجاهها لمسافات تتجاوز 8 كم، وتحديد وتمييز طبيعتها إن كانت صديقة أم لا وبحسب قاعدة بيانات النظام.
كما يعرض المركز آلية البرق التكتيكية والتي تحقق السرعة والقدرة العالية على المناورة في التضاريس الوعرة، والمصممة من خلال تحميلها على آلية خفيفة، لمنح التمييز والسهولة في الاستخدام خلال عملية التنقل والرفع والتنزيل بين سطح الآلية والأرض مما يحقق الثبات والدقة أثناء الرماية، إضافة لتحقيق السرعة في التنقل بين المواقع.
ويعرض مركز جودبي للفحص والتقييم التابع للمركز المعتمد عالمياً من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS) للقيام بأكثر من 463 فحصا متخصصا حسب المواصفات القياسية العالمية، والتي تختص بفحص الآليات المصفَّحة والمدرعة، والأسلحة، والذخائر، ومواد التدريع، إضافة إلى الفحوصات الإلكترونية والكهربائية المستخدمة في التدريع.
ويشارك المركز أيضاً العديد من مشاريع الواقع الافتراضي التي تم تطويرها بناءً على متطلبات المستخدم النهائي والتي من شأنها رفع جاهزية الكوادر بمهنية عالية واقل المخاطر والتكاليف، ومنها الطاولة الرملية الرقمية الجديدة كلياً، وتعتبر نقله نوعية في مجال التخطيط للمعارك باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى عمليات التدريب ومشروع ميدان الرماية الإلكتروني، وذلك من خلال تكامل بين بيئة ومعدات حقيقية وسيناريو عملياتي واقعي.
وعلى جانب آخر يعرض المركز منتجات معدات وتجهيزات الجندي حيث يعرض السترة الواقية من الرصاص ارميديلوز، والتي تحمي من جميع العيارات التي تصل إلى الذخائر الخارقة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة والبنادق والذخائر الخفيفة ومنظومات المناظير الليلية والنهارية والحرارية ونظام ميداس لمنع التسلل عبر الحدود والذي يعمل على استشعار الموجات الصوتية الناتجة عن جميع أنواع الحركة ضمن حلول حماية أمن الحدود والتي أطلقها المركز أخيرا.
يشار إلى أن المركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة عسكرية - مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تأسست بإرادة ملكية سامية في عام 1999، لتوفير خدمات بحث وتطوير علمية وتقنية ذات كفاءة عالية وأسعار منافسة في الصناعات الدفاعية والأمنية وليكون حاضنة للصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
-- (بترا)
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