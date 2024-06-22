 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وانتشر في عدد من أحيائها.


وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها في أماكن عدة، منها شارع 22، ومنطقة صوفين".

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ووفق إعلام محلي غير حكومي، فإن الاقتحام جاء عقب إطلاق نار على سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وإحراقها، دون أن تتضح تفاصيل الحادثة.


وقالت شبكة قدس الإخبارية: "قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية بعد إطلاق النار على مركبة إسرائيلية وإصابة سائقها".


وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا 552 قتيلا فلسطينيا، بينهم 132 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.


بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.-(الأناضول)

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