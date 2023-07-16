د. مسنات الحياري

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تعد نشأة فكرة حاضنات الأعمال محاولة لتطوير نشاط مراكز الأعمال، وكانت الانطلاقة الأولى لفكرة حاضنات الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم إنشاء أول حاضنة أعمال عام 1959 في المركز الصناعي لباتافيا بمدينة نيويورك، وذلك عندما قامت إحدى العائلات الأميركية بتحويل مقر شركتها التي توقفت عن العمل إلى مركز للأعمال يتم تأجير وحدات للأفراد الراغبين في إقامة مشروع مع توفير النصائح والاستشارات لهم، حيث لاقت هذه الفكرة نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، ثم تحولت هذه الفكرة فيما بعد إلى ما يعرف بالحاضنة، وما زال هذا المركز يعمل حتى الآن وساهم في تخرج الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.ولا شك أن أهمية حاضنات الأعمال ودورها في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينطلق من حاجة تلك المشروعات منذ بداية انطلاقها إلى ظروف مواتية للعمل وإلى أنشطة وآليات تدعم عمليتها على الأقل في السنوات الأولى من دورة حياتها، حيث أن تلك الشركات قد تعجز عن مواجهة ظروف بيئتها بشكل منفرد، مما استوجب ذلك ضرورة احتضان تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أسس نشأتها واستمرارها من خلال هيئات وجهات توفر كافة أشكال المساعدات مثل إعداد دراسات الجدوى ومصادر التمويل مرورا بتقديم كافة الآليات التسويقية لمنتجات تلك المشروعات وحتى التصدير.وقد جاء الاهتمام بدعم إنشاء حاضنات الأعمال وتوفير كافة أشكال الدعم لها في سياق الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحه كافة أشكال الدعم ليمثل محورا جديدا، ونقطة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى احتضان ورعاية أصحاب الأفكار الجديدة والمشروعات حديثة العهد، وكذلك تقديم كافه سبل الدعم والاهتمام لرواد الأعمال، وتسهيل انطلاق تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفق معايير متطورة، يتم من خلالها توفير كافة الموارد المالية المناسبة لطبيعة تلك المشروعات وبما يساهم في تحقيق نجاحها، وكذلك دعمها في مواجهة أي مخاطر محتملة قد تحدث عند انطلاق تلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى قيام حاضنات الأعمال بتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة وكافة المساعدات التسويقية بما يتفق مع طبيعة تلك المشروعات ويدعم نجاحها.وتقدم حاضنات الأعمال حزمة متكاملة من الخدمات التي ترتبط مباشرة بتقليل الصعوبات والعقبات، والتي تساعد المشروعات المحتضنة على النمو والتطور ومن هذه الخدمات توفير المرافق المتعلقة بالبنية التحتية من أجهزة وبرامج وخدمات تقنية وشبكات الاتصال، وكذلك تقديم الخدمات الفنية كبرامج التعاون وقواعد المعلومات، وكذلك تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل من خلال تسهيل آلية التواصل بين تلك المشروعات والمستثمرين الراغبين في الوصول إليها والاستثمار بها في بدايات طور النمو، وكذلك توفير الخدمات القانونية المرتبطة بتأسيس وتسجيل تلك المشروعات وما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وأخيرا بناء شبكات للتواصل على مستوى الدولة عن طريق تنظيم المنتديات والملتقيات، حيث يشكل استمرار الحاضنات في التواصل مع المشروعات المتخرجة منها أداة تسويقية فعالة لتلك المشروعات.وتلعب حاضنات الأعمال دورا إستراتيجيا من خلال تشجيع مستثمرين على إنشاء شركات خاصة، وتوفير فرص عمل للراغبين بأن يكونوا رواد أعمال ناجحين داخل بلدانهم، وكذلك إيجاد منافذ تسويقية ملائمة تدعم التعامل مع الشركات الكبيرة التي ستدعم المشروعات التي تم احتضانها، وكذلك تشجيع عمليات نقل التقنيات المتطورة وتوطينها وتعزيز استخدامها محليا وبالأخص تقنيات الجيل الأول غير المعقدة والتي قد لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة.وتعتبر المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاداتنا، إنهم يمثلون أكثر من 70 ٪ من الأعمال وأكثر من 50 ٪ من الوظائف حول العالم.أظهرت دراسة متخصصة أن 99.5 ٪ من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر، و8.1 % شركات صغيرة، و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 %.وبينت الدراسة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحملت عنوان «مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة»، إنه في جانب التوزيع القطاعي فإن 56 % من المشاريع تعمل في قطاع التجارة، و29.3 % في قطاع الخدمات، و13 % في القطاع الصناعي.ولقد علمتنا أزمة كوفيد- 19 أن تدابير الوباء والاحتواء لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة. من بين القطاع الخاص، كانت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي يقودها النساء والشباب والأقليات العرقية والمهاجرون، هي الأكثر معاناة. حيث أظهر استطلاع أجراه مركز التجارة الدولية حول تأثير كوفيد 19 بين الشركات في 136 دولة أن ما يقرب من 62 ٪ من الشركات الصغيرة التي تقودها النساء قد تأثرت بشدة بالأزمة، مقارنة بأكثر من نصف الشركات التي يقودها رجال ونساء.وقد أكد مراقب عام الشركات تحسن الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات، والذي شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة وتمت مقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2019؛ كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام (2020، 2021).حيث إن إحصائيات النصف الأول للعام 2022 شهدت ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9 بالمائة عن العام 2019، وبنسبة 55 بالمائة عن العام 2020، وبنسبة 24 بالمائة عن العام 2021، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 30 بالمائة عن العام 2019، وانخفضت بنسبة 58 بالمائة عن العام 2021، حيث سجلت شركة استثمار البنوك برأس مال 275 مليون دينار، وانخفض عدد الشركات التي جرى فسخها وشطبها بنسبة 53 بالمائة عن العام 2019 وبنسبة 3 بالمائة عن العام 2021.وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر المحافظات تسجيلا للشركات عمان بنسبة 89 بالمائة، وبرؤوس أموال تتجاوز 127 مليون دينار، ثم اربد بنسبة 4 بالمائة، وبرؤوس أموال تتجاوز 5.6 مليون دينار، ثم المفرق بنسبة 3 بالمائة وبرؤوس أموال تتجاوز 4 ملايين دينار.