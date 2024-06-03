حالة الطقس في الأردن.. حار وجاف لـ4 أيام ونصف درجة الغليان في بعض المناطق

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وتمتد الموجة الحارة من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وبحسب حالة الطقس فإنّ معدلات درجات الحرارة تترواح ما بين 35-40 درجة مئوية في العاصمة عمان، في حين تصل في بعض المناطق المنخفضة وتحديداً مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والتي من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة فيها حاجز ال50 مئوي.ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تسجل أكثر من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 9-10 درجات مئوية.وترتفع الحرارة لتسجل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء للترواح ما بين 37-39 درجة مئوية في أغلب مناطق المملكة في حين تنخفض قليلا يوم الأربعاء لتصل الدرجة العظمى إلى نحو 36درجة لتعود وترتفع يوم الخميس مسجلة 39 درجة مئوية.مع تعمق الموجة الحارة الجافة هناك مجموعة من النصائح والارشادات التي يمكن اتباعها أبرزها، عدم التعرض المستمر والطويل لأشعة الشمس لا سيما خلال ساعات الذروة، عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة، عدم ترك المواد المشتعلة داخل المركبات، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل في فترات منتظمة.