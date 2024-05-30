حالة الطقس في صيف ٢٠٢٤.. حرارة وجفاف مع ساعات شمسية طويلة (تفاصيل)

صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن التحليلات في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن اغلب النماذج العددية العالمية لصيف 2024 تشير انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة أعلى من معدلاتها العامة خلال أشهر الصيف، حزيران، تموز، آب وباحتمالية توقع تتجاوز 70%.

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وتابع آل خطاب في منشور على صفحة دائرة الأرصاد الجوية الأردنية في مواقع التواصل الاجتماعي " ذلك يعني صيف هذا العام سيكون حارا وجافا مع ساعات طويلة من ضوء النهار مما يتطلب اتخاذ احتياطات الحماية من الشمس خصوصا خلال ساعات الذروة".