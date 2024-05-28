حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة بعد ظهر اليوم وتوقعات لزخات مطرية شرق المملكة

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وتدريجيا مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر لفترة قصيرة ولاسيما في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، خصوصا في الاجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خصوصا في االاجزاء الجنوبية والشرقية.وبحسب التقرير، تنخفض يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في المناطق الصحراوية.ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13 وفي مرتفعات الشراة 27 - 12, وفي مناطق البادية 36 - 17 وفي مناطق السهول 31 - 16, وفي الأغوار الشمالية 37 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 21، وفي البحر الميت 39 - 20، وفي خليج العقبة 39 - 22 درجة مئوية.- (بترا)