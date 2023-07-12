الأربعاء 12 تموز 2023
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حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف

حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف
حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة السير نفّذوا منذ بداية الأسبوع حملة مرورية على مخالفات تأجير مركبات أجنبية فارهة ادخلت للمملكة لتلك الغاية وبشكل مخالف للقانون، إذ إنّ القانون يمنع تأجير تلك المركبات وتدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإذ إنّ تأجير المركبات يقتصر وفق احكام القانون على الشركات المرخصة لتلك الغاية ،وضبطوا 38 مركبة مخالفة  .اضافة اعلان

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً ويحمل مخالفات جمركية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والجمركية والادارية والحجز بحق تلك المركبات .
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