الخميس 17 آب 2023
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حداد: زيادة متصاعدة في الطلب العالمي على التمور الأردنية

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تمور

قال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، لـ"الغد" إن صادرات الأردن من التمور الى السوق العالمي قد ارتفعت في عام 2022 الى حوالي 14 ألف طن أي بزيادة نسبتها 16 % عن العام السابق 2021 وأكد أن جودة التمور الأردنية تتحسن عاما بعد عام نتيجة الخبرة والاحتراف في الإنتاج من جهة ومن جهة أخرى بعد دخول تقنيات الفرز والتعبئة والتدريج الحديثة في عمليات ما بعد الحصاد.

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وقال حداد إن الإنتاج المقدر هذا العام سيرتفع إلى حوالي 35 ألف طن من مختلف أنواع التمور.

 

وإلى 22 ألف طن من تمور المجهول على وجة التحديد وأن الطلب العالمي على التمور الأردنية يرتفع في السوق الدولي وخصوصا تمور المجهول والبرحي ذات الطعم والشكل المميز.

 

مشيرا الى أن هناك مساحات جديدة تدخل في الإنتاج سنويا ومن المقدر أن يشهد العام القادم دخول مساحات إضافية من التمور في الإنتاج بالإضافة الى التوسع الأفقي في مناطق جديدة من المملكة في جنوب البحر الميت ووادي عربة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في رفع الجودة وتخفيض كلف الإنتاج نتيجة لاشتداد المنافسة العالمية على إنتاج هذا الصنف من التمور.


وقال حداد إن صادرات الأردن من التمور الى السوق القطري قد ارتفعت خلال عام 2022 الى 1616 طن مقابل 1001 طن في عام 2021 أي بزيادة بلغت 61 % من حيث الكمية، بحسب المعلومات المنشورة في مركز التجارة العالمي ITC .


وأضاف "ارتفعت قيمة هذه الصادرات من التمور من 4.7 مليون دولار في عام 2021  الى 6.5 مليون دولار في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 39 % عن عام 2021 وهذا المؤشر يدل على أن هناك زيادة مضطردة للطلب على التمور الأردنية في السوق القطري. ويشمل زيادة الطلب على التمور مختلف الدرجات منها وليس فقط على تمور الدرجة الأولى فقط.

 

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